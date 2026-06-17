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Pawan Singh की एक झलक पाने के चक्कर में हुआ बड़ा कांड! बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चलाई जमकर लाठियां, कई घायल

Pawan Singh Show Ruckus: यूपी के बलिया में एक इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें पवन सिंह और रवि किशन भी मौजूद थे, लेकिन देखते ही देखते ये इवेंट जंग का मैदान बन गया और कई लोग घायल हो गए.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 17, 2026 4:49 PM IST
Pawan Singh की एक झलक पाने के चक्कर में हुआ बड़ा कांड! बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चलाई जमकर लाठियां, कई घायल

पवन सिंह के इवेंट में हंगामा

Chaos in Pawan Singh Event: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) का क्रेज फैंस पर किस लेवल पर है, ये किसी से भी छुपा नहीं है. लेकिन कभी-कभी यही क्रेज भारी बवाल की वजह बन जाता है, जिसका ताजा सबूत हाल ही में हुए एक लाइव शो (Pawan Singh Live Show) से सामने आया है. बीती रात यानी 16 जून 2026 को यूपी के बलिया में पवन सिंह और सासंद रवि किशन (Ravi Kishan) एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस शो में पवन सिंह के एक दीदार के चक्कर में ऐसा 'महा-कांड' हुआ कि वहां मौजूद सिक्योरिटी के भी हाथ-पांव फूल गए और आखिरकार पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा. फिर क्या था, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़-खदेड़कर लाठियां बरसानी शुरू कर दी. इस लाठीचार्ज और भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है. आइए जानते हैं आखिर बीच इवेंट ऐसा क्या हुआ की मनोरंजन का स्टेज जंग का मैदान बन गया.

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मनोरंजन का स्टेज कैसे बना जंग का मैदान?

दरअसल, यूपी (UP) के बलिया (Ballia) में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पवन सिंह, रवि किशन और परिवहन मंत्री दयांशकर समेत भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे. वहीं रवि किशन और पवन सिंह को देखने और सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. पवन सिंह रात करीब 10:13 बजे स्टेज पर पहुंचे और अपना 'ए सईयां लईका नियन सूती जाले कोरा में' गाना गाया तो भीड़ बेकाबू हो गई, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब पावर स्टार गाना गाते हुए स्टेज से नीचे उतर आए. ये देखते ही कार्यक्रम में मौजूद दर्शक बैरिकेडिंग तोड़ककर पवन सिंह तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी.

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घायल युवक ने खोली पुलिसवालों की पोल

इस कार्यक्रम में कांड होने के बाद पुलिस वालों ने जिन लोगों पर लाठियां बरसाई उनमें से एक सचिन कुमार नाम के युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहता नजर आ रहा है कि, पुलिसवालों ने उनपर बिना किसी वजह के लाठियां चलाई हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि, युवक खून से लथपथ है और उसके सिर से खून निकल रहा है. सचिन ने आरोप लगाया है कि, पुलिसवाले जनता को बेवजह दौड़ा-दौड़ाकर मार री थी और जब वह चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, तब उन्हें पकड़कर पीटा. इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

किसने और क्यों आयोजित किया था ये इवेंट?

आपको बता दें कि, पवन सिंह का ये कार्यक्रम यूपी के बलिया क्षेत्र के नगवा इलाके में हो रहा था. इसे श्रेयस कंपनी के डायरेक्टर कारोबारी विनय सिंह ने अपने बेटे श्रेयस सिंह के बर्थडे पर कराया था. हालांकि, इस मामले में अभी तब रवि किशन, पवन सिंह या पुलिसवालों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं देखने को मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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