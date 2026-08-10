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पवन सिंह के फैन को स्टेज से दिया धक्का, भोजपुरी एक्टर ने वापस बुलाकर लगाया गले, दिल जीत लेगा वीडियो

Pawan Singh Video: पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि उनके फैन को स्टेज से नीचे धक्का दे दिया गया. इसके बाद भोजपुरी स्टार के काम ने लोगों का दिल जीत लिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 10, 2026 5:17 PM IST
पवन सिंह के फैन को स्टेज से दिया धक्का, भोजपुरी एक्टर ने वापस बुलाकर लगाया गले, दिल जीत लेगा वीडियो

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है.

भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh) अक्सर लाइमलाइट में आ जाते हैं. वहीं, उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. फैंस अपने पसंदीदा स्टार पवन सिंह की एक झलक के लिए उतावले रहते हैं. एक्टर जहां भी नजर आते हैं तो फैंस उन्हें घेर लेते हैं. अब पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, वह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और एक फैन ने उनसे मिलने की कोशिश की तो सिक्योरिटी ने उसे स्टेज से नीचे फेंक दिया. इसके बाद पवन सिंह ने फैन के साथ जो किया, वो लोगों का दिल जीत रहा है. भोजपुरी स्टार के वीडियो पर लोग जमकर प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.

पवन सिंह ने फैन संग क्लिक करवाई फोटो

भोजपुरी स्टार पवन सिंह उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक कांवड़ महोत्सव में पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे. पवन सिंह की एक झलक देखने के लिए फैंस उतावले हो गए. इस दौरान एक फैन स्टेज पर चढ़ गया और एक्टर के पास जाने की कोशिश करने लगा तो सिक्योरिटी ने उसे नीचे फेंक दिया. इसके बाद वहां का माहौल ही बदल गया. फिर पवन सिंह ने जो किया, उसकी जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल, एक्टर ने फैन को फिर स्टेज पर बुलाया और गले लगाया. इसके अलावा पवन सिंह ने फैन के साथ फोटो भी क्लिक करवाई. फैन के हाथ में पवन सिंह और उनकी मां की तस्वीर थी. भोजपुरी स्टार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है.

पवन सिंह के कार्यक्रम में टूट गए बैरियर

बताते चलें कि पवन सिंह के कार्यक्रम में इतनी ज्यादा संख्या में फैंस पहुंच गए थे कि वहां लगे बैरियर टूट गए थे और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने माहौल का नियंत्रण में किया. इससे पता चलता है कि पवन सिंह की फैंस के बीच कितनी ज्यादा दीवानगी है. पवन सिंह ने कांवण महोत्सव के दौरान अपने भजनों और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया है. भोजपुरी स्टार पवन सिंह के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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