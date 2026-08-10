पवन सिंह के फैन को स्टेज से दिया धक्का, भोजपुरी एक्टर ने वापस बुलाकर लगाया गले, दिल जीत लेगा वीडियो...

भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh) अक्सर लाइमलाइट में आ जाते हैं. वहीं, उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. फैंस अपने पसंदीदा स्टार पवन सिंह की एक झलक के लिए उतावले रहते हैं. एक्टर जहां भी नजर आते हैं तो फैंस उन्हें घेर लेते हैं. अब पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, वह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और एक फैन ने उनसे मिलने की कोशिश की तो सिक्योरिटी ने उसे स्टेज से नीचे फेंक दिया. इसके बाद पवन सिंह ने फैन के साथ जो किया, वो लोगों का दिल जीत रहा है. भोजपुरी स्टार के वीडियो पर लोग जमकर प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
भोजपुरी स्टार पवन सिंह उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक कांवड़ महोत्सव में पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे. पवन सिंह की एक झलक देखने के लिए फैंस उतावले हो गए. इस दौरान एक फैन स्टेज पर चढ़ गया और एक्टर के पास जाने की कोशिश करने लगा तो सिक्योरिटी ने उसे नीचे फेंक दिया. इसके बाद वहां का माहौल ही बदल गया. फिर पवन सिंह ने जो किया, उसकी जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल, एक्टर ने फैन को फिर स्टेज पर बुलाया और गले लगाया. इसके अलावा पवन सिंह ने फैन के साथ फोटो भी क्लिक करवाई. फैन के हाथ में पवन सिंह और उनकी मां की तस्वीर थी. भोजपुरी स्टार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है.
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बताते चलें कि पवन सिंह के कार्यक्रम में इतनी ज्यादा संख्या में फैंस पहुंच गए थे कि वहां लगे बैरियर टूट गए थे और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने माहौल का नियंत्रण में किया. इससे पता चलता है कि पवन सिंह की फैंस के बीच कितनी ज्यादा दीवानगी है. पवन सिंह ने कांवण महोत्सव के दौरान अपने भजनों और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया है. भोजपुरी स्टार पवन सिंह के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.