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Bhojpuri Song 2026: 3 मिनट 40 सेकंड के इस गाने में Pawan Singh ने श्वेता महारा संग बरसात में लगाई आग, रोमांस देख छूट जाएंगे पसीने!

Pawan Singh New Song: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नया गाना रिलीज हुआ है, जो यूट्यूब पर अपलोड होते ही बवाल काट रहा है. इस गाने में पवन सिंह और श्वेता महारा की सिजलिंग केमिस्ट्री देख दर्शकों के पसीने छूट रहे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 29, 2026 1:48 PM IST
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यूट्यूब पर बवाल काट रहा पवन सिंह का ये नया गाना

Pawan Singh Bhojpuri Song 2026: भोजपुरी गानों (Bhojpuri Song) और फिल्मों का क्रेज दिन ब दिन लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. पवन सिंह (Pawan Singh) से लेकर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) तक की फिल्में और गाने आते ही तहलका मचा देते हैं. वहीं, भोजपुरी गानों की तो बात ही अलग होती है, ये यूट्यूब पर रिलीज नहीं होते की चंद मिनटों में वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ पवन सिंह के नए गाने के साथ भी देखने को मिल रहा है. भोजपुरी के पावर स्टार का नया गाना 'छोड़ दी ना' (Chhod Di Na) हाल ही में रिलीज हुआ है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जमकर गदर मचा रहा है. 3 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में पवन सिंह (Pawan Singh New Song) का भरी बरसात में रोमांस देख दर्शकों के भी पसीने छूट जाएंगे.

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सिजलिंग केमिस्ट्री देख छूटे दर्शकों के पसीने

पवन सिंह और श्वेता महारा (Shweta Mahara) का हालिया रिलीज 3 मिनट 40 सेकंड का गाना 'छोड़ दीं ना' रिलीज के बाद से ही बवाल काट रहा है. 27 मई 2026 को यूट्यूब पर अपलोड हुए इस गाने में पावर स्टार भोजपुरी एक्ट्रेस श्वेता महारा के साथ जमकर रोमांस करते नजर आ रहे हैं. कभी वो बेथरूम में, तो कभी बंद गाड़ी और भरी बरसात में रोमांटिक होते दिखाई दे रहे हैं. दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री, रोमांटिक डांस स्टेप्स देखकर दर्शकों के भी पसीने छूट रहे हैं. 'छोड़ दीं ना' गाने के बोल भी काफी शानदार हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं.

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किस फिल्म का है Chhod Di Na Song?

वहीं अगर बात करें गानें की तो 'छोड़ दीं ना' (Chhod Di Na New Song) किसी फिल्म का नहीं बल्कि एल्बम का गाना है, जिसे पवन सिंह ने अपनी जादुई आवाज में गाया है. गोल्डी जायसवाल के डायरेक्शन में बनें इस गाने के बोल प्रिंस प्रियदर्शी ने लिखा है और इसे म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है और इसे शूट पवन सिंह और एक्ट्रेस श्वेता महारा के साथ किया गया है, जिसमें दोनों जमकर रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं. 3 मिनट 40 सेकंड के इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है.

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गाने को देख कैसा रहा यूजर्स का रिएक्शन?

इस गाने पर यूजर्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जबरदस्त आवाज के साथ जबरदस्त म्यूजिक' दूसरे ने पवन सिंह की तारीफ करते हुए लिखा, 'जिया भोजपुरी के शेर पावर स्टार पवन सिंह भैया जी.' तीसरे ने कहा, 'कोई नहीं है टक्कर में बॉस' एक अन्य ने लिखा, 'पावर स्टार नाम नहीं ब्रांड है' वहीं एक ने कहा, 'ना पुलिस में रिपोर्ट होता है ना अदालत में कोर्ट होता है जब भी पवन सिंह का गाना आता है तो सीधा विस्फोट होता है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स पवन सिंह और श्वेता महारा के इस गाने पर देखने को मिल रहे हैं.

मई रिलीज हुए इन गानों ने काटा बवाल

इस गाने को अभी रिलीज हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और इसे अब तक 2,692,515 व्यूज मिल चुके हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. बता दें कि, इसके पहले मई में ही पवन सिंह के 'बानी लइका' और 'चदरिया में' गाना रिलीज हुआ था, जिससे यूट्यूब पर आग लगा दी थी. वहीं अब नया गाना 'छोड़ दीं ना' भी बवाल काट रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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