'तो क्या मैं मर जाऊं...' देवर जैसे Khesari Lal Yadav को पति बताकर ट्रोल हुईं ज्योति, पवन सिंह के चाहने वालों के किया जीना हराम

Pawan Singh Wife Jyoti trolled for calling Khesari Lal Yadav: हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने खेसारी लाल यादव को अपना पति बताकर बवाल खड़ा कर दिया. विवाद होते ही ज्योति ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी है.

Pawan Singh Wife Jyoti trolled for calling Khesari Lal Yadav: जहां पवन सिंह (Pawan Singh) खड़े होते हैं विवादों की शुरुआत बस वहीं से होती है. आए दिन भोजपुरी का ये सुपरस्टार किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बना रहता है. जब भी पवन सिंह का नाम विवादों के साथ जोड़ा जाता है, तो लोगों को जरा भी हैरानी नहीं होती. अब तो पवन सिंह के फैंस को भी आदत पड़ चुकी है. फैंस जानते हैं कि बिना कोई कांड किए पवन सिंह शांत नहीं बैठेंगे. हालांकि इस बार पवन सिंह की पत्नी ने हंगामा मचा दिया है. अब ये तो हर किसी को पता है कि पवन सिंह और ज्योति के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसे में पवन सिंह की पत्नी सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपना दर्द बांटती रहती हैं. कुछ समय पहले ही वो जान गइनी प्यार नइखे… गाना गाती नजर आई थीं. इस गाने को शेयर करते हुए ज्योति ने दावा किया कि ये गाना उनके पति ने गाया है. अब ज्योति यहां ये भूल गईं कि ये गाना पवन सिंह नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव का है. जैसे ही कैप्शन पर लोगों की नजर पड़ी वैसे ही लोगों ने ज्योति को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

पवन सिंह के फैंस पर फूटा ज्योति का गुस्सा

लोग पूछने लगे कि क्या ज्योति अपने ही पति का नाम भूल गई हैं या उन्होंने अपना पति बदल लिया है. जमकर हो रही ट्रोलिंग को देखकर ज्योति घबरा गईं. ऐसे में ज्योति ने बिना देर किए इस मामले पर सफाई पेश की. ज्योति ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में ज्योति ने कहा, मुझे नहीं पता था कि एक वीडियो की वजह से इतना हंगामा हो जाएगा. मैं इससे पहले भी माफी मांग चुकी हूं क्योंकि मैं भोजपुरी गाने नहीं सुनती. मुझे सच में नहीं पता था कि ये गाना खेसारी भइया का है. मुझे लगा कि ये गाना उनका (पवन सिंह) है. ऐसे में मैंने बिना नाम लिए बोल दिया कि ये मेरे पतिदेव का गाना है. हां मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं यहां एक चीज पूछना चाहती हूं.

ज्योति ने सुनाई आपबीती

आगे ज्योति बोलीं, क्या आपके घर में मां बहन नहीं है. क्या उनसे गलती नहीं होती है. आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपकी बातें किसी को कितना परेशान कर सकती हैं. आपका पता भी नहीं है कि 7-8 साल मैंने क्या झेला है. मैं रोज रोती हूं. आपको लगता है कि मैं नौटंकी कर रही हूं. क्या करूं मैं मर जाऊं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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