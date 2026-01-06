ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • Pawan Singh की बर्थडे पार्टी में दोस्त विशाल सिंह संग मारपीट, बॉडीगार्ड ने स्टेज से दिया धक्का; Vide...

Pawan Singh की बर्थडे पार्टी में दोस्त विशाल सिंह संग मारपीट, बॉडीगार्ड ने स्टेज से दिया धक्का; Video ने मचाया हंगामा

Pawan Singh Birthday Party Fight Video: पवन सिंह की बर्थडे पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह के करीबी दोस्त के साथ मारपीट होती दिख रही है. इस वीडियो को देख फैंस हैरान हैं.

By: Kavita  |  Published: January 6, 2026 1:54 PM IST

Pawan Singh की बर्थडे पार्टी में दोस्त विशाल सिंह संग मारपीट, बॉडीगार्ड ने स्टेज से दिया धक्का; Video ने मचाया हंगामा

Pawan Singh Birthday Party Fight Video: भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने 5 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन मनाया है. पवन सिंह की बर्थडे पार्टी काफी चर्चा में रही. अभिनेता ने लखनऊ में एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार के साथ साथ कई राजनेता पहुंचे. इस पार्टी के एक वायरल वीडियो में पवन सिंह झूमते हुए केक काटते दिखे और अब इनसाइड वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर विशाल सिंह के साथ मारपीट होती दिख रही है. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं, जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे.

Also Read
कौन हैं महिमा सिंह, जिन्होंने पवन सिंह की जिंदगी में दी दस्तक? सरेआम हाथ थामे आईं नजर, इन तस्वीरों ने खोला राज

पवन सिंह की पार्टी में दोस्त के साथ मारपीट

पवन सिंह (Pawan Singh) के बर्थडे पार्टी से सामने आए इस वीडियो में हर किसी को हैरान कर दिया. ये वीडियो विशाल सिंह का है, जो पवन सिंह के काफी करीबी हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि विशाल सिंह स्टेज पर होते हैं लेकिन अचानक ही बॉडीगार्ड आकर उन्हें धक्का मार देता है और धक्का भी इतनी तेज होता है कि एक्टर सीधा जाकर नीचे गिर जाते हैं. इस वजह से पार्टी का माहौल एक सेकंड में बदल जाता है. आसपास मौजूद लोगों का ध्यान इसी घटना पर चला जाता है और कुछ लोग बीच में आ भी जाते हैं. तभी विशाल भी शांत नहीं होते वह तुरंत ही स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और बॉडीगार्ड से बहस करने लगते हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के बीच जमकर कहासुनी होती है और विशाल भी उस बॉडीगार्ड को धक्का देने लगते हैं. हालांकि, ये पूरी घटना तब होती है जब पवन सिंह वहां मौजूद नहीं थे. इस वजह से पवन सिंह को इस बारे में कुछ नहीं पता होता. वीडियो में भी पावर स्टार नजर नहीं आ रहे हैं.

Also Read
'मांग में सिंदूर और प्यार भरी निगाहें...', कौन है वो, जिसने पवन सिंह का हाथ पकड़कर कटवाया केक, जानें

TRENDING NOW

देखें वीडियो

पवन सिंह के काफी खास हैं विशाल सिंह

पवन सिंह की पार्टी में हुए इस विवाद पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन विशाल सिंह और पवन सिंह की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में अब तक इस लड़ाई की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी में विशाल के हुए बर्ताव से लोग हैरान हैं. फैंस ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि विशाल पवन सिंह के कुछ चुनिंदा खास लोगों में से एक हैं. वह पवन सिंह के साथ साय की तरह रह चुके हैं. कहा जाता है कि विशाल पवन सिंह के भैया बोलते हैं और एक्टर भी उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Pawan Singh Tv Gossips Tv News Vishal Singh