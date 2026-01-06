Pawan Singh की बर्थडे पार्टी में दोस्त विशाल सिंह संग मारपीट, बॉडीगार्ड ने स्टेज से दिया धक्का; Video ने मचाया हंगामा

Pawan Singh Birthday Party Fight Video: भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने 5 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन मनाया है. पवन सिंह की बर्थडे पार्टी काफी चर्चा में रही. अभिनेता ने लखनऊ में एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार के साथ साथ कई राजनेता पहुंचे. इस पार्टी के एक वायरल वीडियो में पवन सिंह झूमते हुए केक काटते दिखे और अब इनसाइड वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर विशाल सिंह के साथ मारपीट होती दिख रही है. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं, जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे.
पवन सिंह की पार्टी में दोस्त के साथ मारपीट
पवन सिंह (Pawan Singh) के बर्थडे पार्टी से सामने आए इस वीडियो में हर किसी को हैरान कर दिया. ये वीडियो विशाल सिंह का है, जो पवन सिंह के काफी करीबी हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि विशाल सिंह स्टेज पर होते हैं लेकिन अचानक ही बॉडीगार्ड आकर उन्हें धक्का मार देता है और धक्का भी इतनी तेज होता है कि एक्टर सीधा जाकर नीचे गिर जाते हैं. इस वजह से पार्टी का माहौल एक सेकंड में बदल जाता है. आसपास मौजूद लोगों का ध्यान इसी घटना पर चला जाता है और कुछ लोग बीच में आ भी जाते हैं. तभी विशाल भी शांत नहीं होते वह तुरंत ही स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और बॉडीगार्ड से बहस करने लगते हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के बीच जमकर कहासुनी होती है और विशाल भी उस बॉडीगार्ड को धक्का देने लगते हैं. हालांकि, ये पूरी घटना तब होती है जब पवन सिंह वहां मौजूद नहीं थे. इस वजह से पवन सिंह को इस बारे में कुछ नहीं पता होता. वीडियो में भी पावर स्टार नजर नहीं आ रहे हैं.
देखें वीडियो
Pawan Singh's driver and Manisha Rani's close friend Vishal singh got beaten up by the CRPF guard in birthday event ?
I think he is also khesari fan#PawanSingh #ManishaRani#KhesarilalYadav #ElvishYadav pic.twitter.com/4GBQldPper
पवन सिंह के काफी खास हैं विशाल सिंह
पवन सिंह की पार्टी में हुए इस विवाद पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन विशाल सिंह और पवन सिंह की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में अब तक इस लड़ाई की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी में विशाल के हुए बर्ताव से लोग हैरान हैं. फैंस ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि विशाल पवन सिंह के कुछ चुनिंदा खास लोगों में से एक हैं. वह पवन सिंह के साथ साय की तरह रह चुके हैं. कहा जाता है कि विशाल पवन सिंह के भैया बोलते हैं और एक्टर भी उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
