Rani Chatterjee का लेटेस्ट वीडियो देख यूजर्स ने कर डाला ट्रोल, बोले 'ये क्या हाल बनाया...'

Rani Chatterjee Troll For Her Latest Video: भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस आए दिन अपने लेटेस्ट वीडियोज और फोटोज पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अली गोनी और जैस्मिन भसीन के सॉन्ग तू भी सताया जाएगा (Tu bhi sataya jayega) पर वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में रानी चटर्जी का लुक देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये क्या हाल बनाया हुआ है रानी जी।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'हॉट तो बहुत लड़कियां दिख जाती हैं लेकिन आपके अंदर एक अलग ही कशिश है। वाकई में किलर एक्टिंग की है।' आप भी देखें रानी चटर्जी का ये लेटेस्ट वीडियो... Also Read - Rani Chatterjee का ब्राइडल अवतार देख ठनका फैंस का दिमाग, कमेंट में पूछा, 'दुल्हनिया बनने के लिए ही वजन कम...'