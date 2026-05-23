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'होम फ्रॉम वर्क' बोलने पर ट्रोल हुए रवि किशन, कहा- 'मुझे समझ नहीं आता क्यों वायरल हो जाता हूं'

Ravi Kishan Reaction: रवि किशन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान 'होम फ्रॉम वर्क' बोल दिया था. इसके बाद उनको ट्रोल किया गया. अब एक्टर ने इस पर रिएक्शन दिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 23, 2026 2:01 PM IST
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रवि किशन ने सफाई में ये बात कही.

भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक काम करने वाले एक्टर रवि किशन (Ravi Kishan) राजनीति में भी हैं. वह आए दिन कोई ना कोई बयान देते रहते हैं. बीजेपी एमपी रवि किशन ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसा कहा कि उनको लेकर मीम बनने लगे और लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था. अब इसको लेकर उन्होंने रिएक्शन दिया है. दरअसल, रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर बात कर रहे थे. उनका कहना था कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, पेट्रोल बचाओ, ई-व्हीकल का इस्तेमाल करो और संभव हो सके तो होम फ्रॉम वर्क करो. रवि किशन के वर्क फ्रॉम होम की जगह होम फ्रॉम वर्क बोलने पर उनको निशाने पर ले लिया गया. आइए जानते हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या कहा है.

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रवि किशन ने ट्रोलिंग होने पर कही ये बात

रवि किशन ने एक इवेंट के दौरान कहा है, 'मै सच में दिल से और महादेव की कसम खाकर कहता हूं की मुझे नहीं पता मैं क्यों वायरल हो जाता हूं. अभी हाल ही में मैंने वर्क फ्रॉम होम की जगह गलती से होम फ्रॉम वर्क बोल दिया था.' रवि किशन ने आगे कहा, 'उससे कुछ समय पहले, जब मैं संसद जा रहा था, तब मैंने द लेट की जगह जल्दी द लेट कह दिया था. आखिर मैं भी इंसान हूं. ऐसी गलतियां होती रहती हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी. लोग मझे ऐसे क्यों देखते हैं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूं या किसी अलग दुनिया से आया हूं.'

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फिल्म 'मां-बहन' में नजर आएंगे रवि किशन

रवि किशन ने कहा, 'मैं गलती करता हूं तो आप लोग मुझे वायरल क्यों करते हो. मुझे सब लोग पूछते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा. मेरी पार्टी में भी लोग खुश हैं. मेरे सुपीरियर्स भी पूछते हैं कि आप करते क्या हो?' गौरतलब है कि रवि किशन अपने अंदाज को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. बीते दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की डॉक्टरेट की उपाधि पर चुटकी ली थी. बताते चलें कि रवि किशन ने ये बातें अपनी आने वाली फिल्म 'मां-बहन' के ट्रेलर लॉन्च पर कहीं. नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस फिल्म में रवि किशन के साथ माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरणा दुर्गा भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी. इस फिल्म का डायरेक्शन सुरेश त्रिवेणी ने किया है और ये 4 जून को रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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