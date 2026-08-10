google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Bhojpuri
  • ‘अलग ही खेल चल रहा है…’ वायरल मीम्स पर रवि किशन का मजेदार रिएक्शन, Gen Z की तारीफ में कही ये बात...

‘अलग ही खेल चल रहा है…’ वायरल मीम्स पर रवि किशन का मजेदार रिएक्शन, Gen Z की तारीफ में कही ये बात

सोशल मीडिया पर इन दिनों भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन के मीम्स की जबरदस्त धूम है. अपने मौन व्रत से लेकर डायलॉग्स तक के वायरल होने पर रवि किशन ने खुलकर दिल की बात कही.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: August 10, 2026 8:25 AM IST
‘अलग ही खेल चल रहा है…’ वायरल मीम्स पर रवि किशन का मजेदार रिएक्शन, Gen Z की तारीफ में कही ये बात

रवि किशन का मजेदार रिएक्शन

आजकल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या एक्स (ट्विटर) के ट्रेंड्स पर नजर डालें, तो रवि किशन का नाम सबसे आगे दिखता है. भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन इन दिनों इंटरनेट पर मीम कल्चर के सबसे बड़े किंग बन चुके हैं. वे कुछ बोलते हैं तो इंटरनेट पर तहलका मच जाता है, और जब वे मौन व्रत रखकर बिल्कुल चुप बैठते हैं तो उनका वो अंदाज भी रातों-रात वायरल हो जाता है.

एक्टर ने दिया रिएक्शन

अपने हर वायरल वीडियो और मीम पर आ रहे रिएक्शन्स से रवि किशन खुद भी खासे हैरान और खुश हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘इंटरनेट पर इस वक्त अलग ही खेल चल रहा है. यह एक खूबसूरत पागलपन जैसा है. पवित्र सावन का महीना चल रहा है और जब साक्षात महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं, तो चीजें ऐसी ही अनपेक्षित और अद्भुत रूप ले लेती हैं. मैंने लाइफ में ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा. लोग चर्चा में आने के लिए न जाने क्या-क्या पापड़ बेलते हैं, और यहां मेरा मौन व्रत भी सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया.’

लोग जमकर बना रहें मीम

रवि किशन के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनके मीम्स सिर्फ आम जनता या मीम पेजेस तक सीमित नहीं हैं. दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और खुद बीजेपी के आधिकारिक हैंडल्स भी उनके क्लिप्स का इस्तेमाल करके मैसेज दे रहे हैं. रवि किशन बताते हैं कि वे खुद भी इन मीम्स के बहुत बड़े फैन बन चुके हैं और सोशल मीडिया पर अपनी ही वीडियोज को रोज मजे से देखते, लाइक करते और शेयर करते हैं.

Gen Z की क्रिएटिविटी को सलाम

इस नए ट्रेंड का सबसे बड़ा क्रेडिट रवि किशन ने आज की युवा पीढ़ी यानी Gen Z को दिया है. उन्होंने कहा, ‘पहले लोग मुझे एक एक्टर या नेता के रूप में देखते थे, लेकिन अब Gen Z ने मुझे पूरी तरह अपना लिया है. वे मुझे 'लॉर्ड रवि', 'गॉड रवि' और यहां तक कि 'आज के ओशो' जैसे अजीब लेकिन प्यारे नामों से पुकारते हैं. मैं युवाओं की इस कमाल की क्रिएटिविटी को दिल से सैल्यूट करता हूं.’

एक्टर का मानना है कि आज की जेनरेशन को बनावटीपन पसंद नहीं है. वे कहते हैं, ‘Gen Z मुझसे इसलिए जुड़ पाती है क्योंकि मैं बिना किसी फिल्टर के दिल से बोलता हूं. मैं भी एक आम इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं. युवाओं को यही सहजता और सच्चाई पसंद आ रही है.’ ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Spider-Man Brand New Day Collection: कमाई के मामले में 'स्पाइडर-मैन' ने मारी बाजी, भारत में 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को दी मात

Next Story

Spider-Man Brand New Day Collection: कमाई के मामले में 'स्पाइडर-मैन' ने मारी बाजी, भारत में 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को दी मात