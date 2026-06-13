Ranveer Singh की 'धुरंधर' से करोड़पति हुआ रवि किशन की फिल्म का प्रोड्यूसर, एक्टर ने बताई दिलचस्प बात

Ravi Kishan On Movie Dhurandhar: एक्टर रवि किशन ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने बताया है कि इस फिल्म से उनकी भोजपुरी मूवी को जबरदस्त फायदा हुआ है.

रवि किशन ने फिल्म धुरंधर पर रिएक्शन दिया है.

एक्टर रवि किशन (Ravi Kishan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धमाल 4' को लेकर चर्चा में बने हुए है. वह इस फिल्म में विलेन का रोल कर रहे हैं. उनकी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'धमाल 4' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रवि किशन ने बताया कि बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) के चलते उनकी भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर को काफी फायदा हुआ और वह करोड़पति बन गया है. आइए जानते हैं कि रवि किशन क्यों ये बात कही है.

फिल्म 'धमाल 4' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बोले रवि किशन

फिल्म 'धमाल 4' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के मौके पर रवि किशन से सवाल किया गया कि उनकी एक दशक से ज्यादा पुरानी भोजपुरी फिल्म धुरंधर अभी ट्रेंड कर रही है. इस पर रवि किशन में काफी फनी अंदाज में जवाब दिया है. रवि किशन ने कहा, 'हां, मेरी जिंदगी में ऐसे बड़े सरप्राइज आते रहते हैं. मैंने भोजपुरी में धुरंधर नाम की एक फिल्म की थी. वह फिल्म भी उसी तरह की थी जैसी अभी रिलीज हुई है लेकिन वह भोजपुरी में थी और उसका बजट भी अलग था. अब नई फिल्म धुरंधर को देखने और उसके बारे में जानने की कोशिश में लोगों ने मेरा वर्जन भी देख लिया. लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद. इस फिल्म के प्रोड्यूसर और जिनके पास इसके राइट्स हैं, वे अचानक करोड़पति बन गए हैं.'

भोजपुरी फिल्म 'धुरंधरः द शूटर' साल 2014 में हुई थी रिलीज

बताते चलें कि रवि किशन ने साल 2014 में भोजपुरी फिल्म 'धुरंधरः द शूटर' में काम किया था. दीपक तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रवि किशन के साथ एक्ट्रेस संगीता तिवारी नजर आई थीं. फिल्म 'धुरधरः द शूटर' में रवि किशन ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया था. अब रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज होने के बाद इसी नाम से रवि किशन की भोजपुरी फिल्म का भी फायदा हो गया.

रवि किशन की फिल्म 'धमाल 4' 10 जुलाई को होगी रिलीज

रवि किशन के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में 10 जुलाई को रिलीज होने वाली है. इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का 12 जून को ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 'धमाल 4' में रवि किशन के अलावा अजय देवगन, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख जैसे सितारे काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.