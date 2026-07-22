NEET पेपर लीक पर बयान देना रवि किशन को पड़ा भारी, इंटरनेट पर मचा बवाल, जमकर हो रहे हैं ट्रोल

NEET पेपर लीक मामले पर रिएक्श देते समय बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन की जुबान फिसल गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

रवि किशन हो रहे हैं ट्रोल

देशभर में NEET परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर पहले से ही माहौल गरमाया हुआ है. छात्रों का गुस्सा सड़कों से लेकर संसद तक फूट रहा है. इसी बीच, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता रवि किशन अपनी एक गलती के कारण सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहें हैं. NEET जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करते-करते उनकी जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने 'नीट पेपर लीक' को सीधे 'नीट अखबार लीक' करार दे दिया.

मीडिया से बातचीत के दौरान हुई चूक

दरअसल, यह वाकया तब हुआ जब संसद सत्र खत्म होने के बाद मीडियाकर्मी बीजेपी सांसद रवि किशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे. प्रधानमंत्री ने संसद में देश के युवाओं को आश्वासन दिया था कि पेपर लीक मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. इसी संदर्भ में जब रवि किशन से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सख्त लहजे में कड़ा संदेश देने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों और माफियाओं को ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न जुटा सके.

लेकिन इसी कड़े बयान के दौरान उनके मुंह से 'NEET पेपर लीक' की जगह अचानक 'NEET अखबार लीक' निकल गया. हालांकि, सांसद का इरादा NEET परीक्षा के पर्चे से ही था और यह साफ तौर पर एक ह्यूमन एरर थी, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में यह बयान आग की तरह फैल गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहें मीम्स

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, यूजर्स ने सांसद जी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके इस बयान के छोटे-छोटे क्लिप्स शेयर होने लगे. कई लोगों ने तंज कसते हुए लिखा, "सांसद जी को शायद यह भी नहीं पता कि लीक पेपर हुआ है या सुबह का अखबार!" वहीं कुछ यूजर्स ने उनके इस बयान पर हंसने वाले मीम्स और जोक्स की बौछार कर दी.

छात्रों के जारी विरोध के बीच बढ़ा विवाद

यह पूरा वाकया ऐसे नाजुक समय पर आया है जब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों छात्र, युवा संगठन और विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते दिनों छात्रों ने संसद की ओर मार्च भी निकाला था, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली थी. जब पूरा देश और अभ्यर्थी इस धांधली के खिलाफ न्याय की आस लगाए बैठे हैं, ऐसे में नेताओं के अजीब बयानों से जनता का आक्रोश और बढ़ जाता है.