'माधुरी दीक्षित 3 दिन यूपी में रहकर गई हैं', रवि किशन को भरी महफिल में क्यों बोलनी पड़ी ये बात?

Ravi Kishan On Madhuri Dixit: एक्टर और सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को लेकर एक बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक पहचाने वाले वाले एक्टर और बीजेपी एमपी रवि किशन (Ravi Kishan) सुर्खियों में बने रहते हैं. वह हर मुद्दे पर खुलकर बात करते नजर आते हैं. अब रवि किशन ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात की है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) का नाम जोड़ा है. रवि किशन ने एक इवेंट में कहा है कि उत्तर प्रदेश अब काफी सुरक्षित स्थान है और हाल ही में माधुरी दीक्षित यहां तीन दिन रहकर गई हैं. आइए जानते हैं कि रवि किशन ने और क्या कहा है.

रवि किशन ने माधुरी दीक्षित को लेकर दिया ये रिएक्शन

रवि किशन ने एक कार्यक्रम के दौरान, 'उत्तर प्रदेश की जय जयकार हो. लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं जाना, वहां गोली मार देते हैं. वह शूटिंग नहीं करेंगे. लेकिन माधुरी दीक्षित 3 दिन गोरखपुर में रहकर गई हैं. उत्तर प्रदेश में सुरक्षित व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं है.' रवि किशन ने मजाकिया लहजे में कहा, 'माधुरी दीक्षित से मिलने के लिए कई लोग बालों में कलर करके आए थे. ये फिर कभी बताएंगे.' बताते चलें कि रवि किशन जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे मौजूद थे. यूपी के सीएम रवि किशन की बात सुनकर हंसी रोक नहीं पाए. गौरतलब है कि रवि किशन उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद है. वह साल 2019 में पहली बार सांसद बने थे और साल 2024 में दोबार से लोकसभा के लिए चुन गए थे. इस सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच बार लगातार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं. उन्होंने साल 2017 में यूपी के सीएम बनने के बाद ये सीट छोड़ दी थी.

माधुरी दीक्षित संग फिल्म में नजर आएंगे रवि किशन

रवि किशन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी के साथ फिल्म 'मां बहन' करते नजर आएंगे. सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनने वाली ये तीनों स्टार की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी. फिल्म 'मां बहन' का टीजर रिलीज किया जा चुका है. इस फिल्म के टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है और इसकी रिलीज डेट का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, मेकर्स ने रवि किशन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'मां बहन' की रिलीज डेट नहीं बताई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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