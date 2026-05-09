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रवि किशन ने सिखाया देसी स्टाइल में गमछा लेने का तरीका, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

पटना में आयोजित 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में रवि किशन को प्राइड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस मौके पर रवि किशन ने एक खास वीडियो के जरिए फैंस को गमछा बांधने का देसी अंदाज सिखाया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 9, 2026 11:59 AM IST
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रवि किशन का देसी अंदाज

अगर आप भोजपुरी फिल्मों के शौकीन हैं, तो समझ लीजिए कि पटना में हाल ही में जो हुआ, वो एकदम गजब था. जी मीडिया ने 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का आयोजन किया और पटना की धरती पर सितारों का ऐसा जमावड़ा लगा कि चमक-धमक देखकर आंखें चौंधिया गईं. रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह जैसे दिग्गजों ने जब मंच पर कदम रखा, तो तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी.

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नाच-गाने के साथ सम्मान की शाम

अक्सर लोग सोचते हैं कि अवॉर्ड शो मतलब बस डांस और गाने, लेकिन इस बार का 'जी भोजपुरी सम्मान' कुछ अलग था. यहां उन नायकों को सलाम किया गया जिन्होंने भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय के टैग से बाहर निकालकर एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया है. सितारों को उनकी एक्टिंग और सिंगिंग के लिए तो इनाम मिले ही, लेकिन असली चर्चा रही प्राइड अवॉर्ड की.

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रवि किशन का जलवा

जब बात भोजपुरी की हो और रवि किशन का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. अपनी दमदार आवाज और "जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा" वाले डायलॉग से दुनिया भर में मशहूर रवि किशन को इस शाम 'प्राइड अवॉर्ड' से नवाजा गया. रवि किशन ने जब मंच पर आकर ट्रॉफी उठाई, तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी.

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रवि किशन का देसी अंदाज वाला गमछा

इस अवॉर्ड शो के बाद सोशल मीडिया पर रवि किशन का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो अपने फैंस को गमछा लेने का सही तरीका सिखा रहे हैं. अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? तो सुनिए, रवि किशन ने इसे बहुत ही फिलोसॉफिकल अंदाज में समझाया.

उन्होंने कहा कि "गमछा आम लोगों के लिए भी है, किसान के लिए भी है, खेतिहर के लिए भी है, इंसान के लिए भी है, नेता के लिए भी है और अभिनेता के लिए भी है." एक्टर ने बोला कि गमछा हमलोगों की पहचान है. इसके बाद वीडियो में एक्टर गमछे को अपने कंधे पर रखकर बताया कि इसे कैसे लेना चाहिए. इस दौरान एक्टर ने अपना फेवरेट डायलाॅग "जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा" भी बोला.

भोजपुरी सिनेमा का ग्लोबल अवतार

इवेंट में मौजूद मनोज तिवारी और निरहुआ ने भी भोजपुरी सिनेमा के सफर पर बात की. आज भोजपुरी सिर्फ बिहार-यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसका डंका बज रहा है. अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे की परफॉर्मेंस ने शाम में चार चांद लगा दिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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