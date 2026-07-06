Bhojpuri Song: यूट्यूब पर खूब वायरल हुआ था रितेश पांडे-खुशबू तिवारी का यह धमाकेदार गाना, तोड़ डाले व्यूज के सारे रिकॉर्ड, क्या आपने देखा?

Bhojpuri Song: भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे और खुशबू तिवारी का सदाबहार गाना ‘पियवा से पहिले हमार रहलू’ यूट्यूब पर 8 साल बाद भी तहलका मचा रहा है. वेव म्यूजिक पर रिलीज हुए इस इमोशनल गाने को अब तक 378 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

रितेश पांडे-खुशबू तिवारी का धमाकेदार गाना

आज के दौर में भोजपुरी म्यूजिक सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार तक नहीं रह गया है. अब यह देश का साथ विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है. जब भी भोजपुरी सिनेमा के दिग्गजों की बात होती है, तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार्स का नाम सबसे पहले जेहन में आता है, जिनके गाने रिलीज होते ही यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट पर कब्जा कर लेते हैं. लेकिन इस मुकाबले के बीच, इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो अपने दम पर दर्शकों के दिलों में राज कर रहे हैं. इन्हीं कलाकारों में से एक नाम है रितेश पांडे. रितेश पांडे अपनी गायकी का साथ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं.

रितेश पांडे और खुशबू तिवारी का गाना

भोजपुरी गानों के शौकीनों के बीच रितेश पांडे और मशहूर फीमेल सिंगर खुशबू तिवारी की ऑनस्क्रीन जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. हाल के सालों में भी इन दोनों कलाकारों का जलवा सोशल मीडिया और म्यूजिक चार्ट्स पर खूब देखने को मिला है. जब भी यह जोड़ी किसी प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आती है, तो दर्शकों को पता होता है कि कुछ धमाकेदार आने वाला है.

इस गाने ने रचा इतिहास

रितेश पांडे के करियर में कई हिट गाने आए, लेकिन एक ऐसा गाना है जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी. हम बात कर रहे हैं भोजपुरी जगत के सबसे बड़े कल्ट क्लासिक गानों में से एक ‘पियवा से पहिले हमार रहलू’ की. अक्सर देखा जाता है कि नए गानों के आने के बाद पुराने गाने लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस गाने के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. कई साल पहले रिलीज होने के बावजूद, आज भी शादियों, पार्टियों या यूट्यूब सर्च में इस गाने की दीवानगी रत्ती भर भी कम नहीं हुई है.

8 साल का सफर और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े

इस गाने की कामयाबी का अंदाजा आप इसके आंकड़ों से लगा सकते हैं. 'वेव म्यूजिक' (Wave Music) के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गाने को इंटरनेट पर 8 साल से ज्यादा का समय हो चुका है. इतने लंबे समय के बाद भी गाने का क्रेज वैसा ही बना हुआ है. इस गाने को रितेश पांडे और खुशबू तिवारी ने मिलकर गाया है, जबकि इसके गहरे और दिल को छू लेने वाले बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं. गाने को अपने शानदार संगीत से सजाने का काम आशीष वर्मा ने किया है. अगर इसके यूट्यूब रिकॉर्ड्स पर नजर डालें, तो इस वीडियो को अब तक 378 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है, वहीं लगभग 98 हजार लोगों ने इस पर लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार जताया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.