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शादी के 10 साल बाद सरोगेसी से जुड़वा बच्चों की मां बनीं संभावना सेठ, ऑपरेशन थिएटर में रोने लगीं एक्ट्रेस

Sambhavna Seth Become Mother: भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद सरोगेसी से जुड़वा बच्चों की मां बनीं की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है. वह शादी के 10 साल बाद जुड़वा बच्चों की मां बनी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 4, 2026 2:50 PM IST
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संभावना सेठ मां बन गई हैं.

भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ (Sambhavna Seth) शादी के 10 साल बाद मां बन गई हैं. उन्होंने सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. उन्होंने पोस्ट शेयर कर इस खुशखबरी को शेयर किया है. एक्ट्रेस को फैंस बधाई दे रहे हैं. मां बनने के बाद संभावना सेठ काफी ज्यादा इमोशनल हो गईं और ऑपरेशन थिएटर में ही रोने लगीं. बताते चलें कि संभावना सेठ ने साल 2016 में अविनाश द्विवेदी (Avinash Dwivedi) के साथ शादी की थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने मां बनने के लिए काफी दर्द सहा है क्योंकि उन्होंने मिसकैरिज का दुख देखा है. इसके अलावा उनका 8 बा आईवीएफ फेल हुआ है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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