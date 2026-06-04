शादी के 10 साल बाद सरोगेसी से जुड़वा बच्चों की मां बनीं संभावना सेठ, ऑपरेशन थिएटर में रोने लगीं एक्ट्रेस

Sambhavna Seth Become Mother: भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद सरोगेसी से जुड़वा बच्चों की मां बनीं की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है. वह शादी के 10 साल बाद जुड़वा बच्चों की मां बनी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है.

संभावना सेठ मां बन गई हैं.

भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ (Sambhavna Seth) शादी के 10 साल बाद मां बन गई हैं. उन्होंने सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. उन्होंने पोस्ट शेयर कर इस खुशखबरी को शेयर किया है. एक्ट्रेस को फैंस बधाई दे रहे हैं. मां बनने के बाद संभावना सेठ काफी ज्यादा इमोशनल हो गईं और ऑपरेशन थिएटर में ही रोने लगीं. बताते चलें कि संभावना सेठ ने साल 2016 में अविनाश द्विवेदी (Avinash Dwivedi) के साथ शादी की थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने मां बनने के लिए काफी दर्द सहा है क्योंकि उन्होंने मिसकैरिज का दुख देखा है. इसके अलावा उनका 8 बा आईवीएफ फेल हुआ है.