सानिया मिर्जा के एक केस ने खेसारी को पहुंचाया जेल, टेनिस क्वीन ने दर्ज कराई थी FIR, जानें क्या था मामला

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के करियर की शुरुआत काफी विवादित रही थी. सानिया मिर्जा पर लिखे एक गाने की वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा था. खेसारी ने यह कबूल किया कि उसी विवादित गाने ने उन्हें स्टार बनाया.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने का उनका सफर काफी फिल्मी रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस कामयाबी के पीछे टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का भी एक हाथ है? और यह हाथ कोई सीधा-साधा नहीं, बल्कि जेल की सलाखों से होकर गुजरा था. आइए, आपको बताते हैं खेसारी और सानिया मिर्जा का वह दिलचस्प और हैरान कर देने वाला किस्सा.

एक गाना और जेल की हवा

यह बात तब की है जब खेसारी लाल यादव महज 17 साल के थे और फिल्मों में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उस वक्त सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी रचाई थी. सानिया के लाखों भारतीय चाहने वालों की तरह खेसारी का दिल भी टूटा था. उन्होंने अपने इसी दुख को एक गाने की शक्ल दे दी और नाम रखा 'टेनिस वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी'

गाना तो सुपरहिट हो गया, लेकिन सानिया मिर्जा को यह रास नहीं आया. उन्होंने इस गाने के बोल पर आपत्ति जताते हुए खेसारी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवा दी. नतीजा यह हुआ कि खेसारी को दो-तीन दिन सलाखों के पीछे गुजारने पड़े. खुद खेसारी मानते हैं कि उस वक्त वह अनजाने में यह गलती कर बैठे थे.

जब बरसों बाद हुआ आमना-सामना

सालों बाद जब खेसारी लाल यादव भोजपुरी के बड़े स्टार बन गए, तब उनका सामना सानिया मिर्जा से एक नेशनल टीवी शो 'यारों की बारात' में हुआ. इस शो को साजिद खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे थे. शो में सानिया मिर्जा और परिणीति चोपड़ा मेहमान बनकर आई थीं. साजिद खान ने सानिया के साथ एक छोटा सा मजाक किया और वह मशहूर गाना बजवा दिया जिसकी वजह से विवाद हुआ था.

जब सालों बाद सानिया से मिले खेसारी

गाना सुनकर सानिया हैरान रह गईं. जब उन्हें पता चला कि यह भोजपुरी गाना है, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, "वाह! इसका मतलब मैं भोजपुरी बेल्ट में काफी पॉपुलर हूं." रितेश देशमुख ने जब पूछा कि क्या आप इस सिंगर से मिलना चाहेंगी, तो स्टेज पर खेसारी लाल यादव की धमाकेदार एंट्री हुई.

खेसारी ने वहां सानिया के सामने अपनी गलती और सच्चाई दोनों बयां की. उन्होंने बड़े ही मासूमियत भरे अंदाज में कहा, "मैम, जब आपकी शादी हुई थी तब मैं 17 साल का था और भैंस चराया करता था. आपके जाने के दुख में मैंने यह गाना गाया था. आज मैं जो कुछ भी हूं और जिस गाने ने मुझे रातों-रात स्टार बनाया, वो यही गाना था." खेसारी की यह बात सुनकर सानिया और परिणीति दोनों हंस पड़ीं और माहौल एकदम हल्का हो गया. खेसारी ने अपनी गलती मानकर सानिया का दिल जीता, वहीं सानिया ने भी अपने बड़प्पन से उस पुराने विवाद को भुला दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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