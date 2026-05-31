सपना चौधरी के इस गाने का भोजपुरी वर्जन हुआ वायरल, वीडियो देख लोग बोले- 'जिया हो राजा'

Sapna Choudhary Song Bhojpuri Version: सपना चौधरी के गानों को काफी पसंद किया जाता है. फिलहाल, उनके एक पॉपलुर गाने का भोजपुरी वर्जन सामने आया है और ध्यान खींच रहा है.

सपना चौधरी के गाने का भोजपुरी वर्जन आया है.

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) अपने डांस को लेकर काफी मशहूर हैं. उनके कई गाने इतना ज्यादा पॉपुलर हैं कि शादी से लेकर अलग-अलग पार्टी में बजते नजर आते हैं. सपना चौधरी का गाना 'तेरी आंख्या का यो काजल' (Teri Aakhya Ka Yo Kajal) काफी पसंद किया जाता है. उनका ये गाना फैंस अक्सर गुनगुनाते रहते हैं. अब सपना चौधरी के गाने 'तेरी आंख्या का यो काजल' का भोजपुरी वर्जन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस गाने के भोजपुरी 'चली सैयां ना कवनो बहाना, हार सोनवा का पड़ेगा दिलाना' सुनकर लोग कमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि ये गाना भी ने मृत्युंजय राय गाया है. इससे पहले भी वह कई गानों के भोजपुरी वर्जन बना चुके हैं.

मृत्युंजय राय का नया गाना हुआ वायरल

बॉलीवुड समेत कई भाषाओं के गानों के भोजपुरी वर्जन गाकर मशहूर हुए सिंगर मृत्युंजय राय के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. अब उन्होंने अपने नए गाने से लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, मृत्युंजय राय ने सपना चौधरी के गाने 'तेरी आंख्या का यो काजल' का भोजपुरी वर्जन गया है. इस गाने के भोजपुरी में लिरिक्स 'चली सैयां ना कवनो बहाना, हार सोनवा का पड़ेगा दिलाना' काफी चर्चा में बने हुए हैं. मृत्युंजय राय ने रविवार यानी आज इस गाने को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. सपना चौधरी के गाने के भोजपुरी वर्जन को सुनकर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'क्या बात है.' एक यूजर ने लिखा है, 'जिया हो राजा.' एक यूजर ने लिखा है, 'एकदम झक्कास.' एक यूजर ने लिखा है, 'आग लगा दिए हो.'

मृत्युंजय राय की सोशल मीडिया पर है अच्छी फॉलोइंग

बताते चलें कि मृत्युंजय राय आए दिन किसी ना किसी गाने का भोजपुरी वर्जन बनाते हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हैं. उनके गाए हुए भोजपुरी वर्जन को काफी पसंद किया जाता है. मृत्युंजय राय जिस भी गाने का भोजपुरी वर्जन बनाते हैं, उसमें म्यूजिक और धुन वही रहती है, वहीं लिरिक्स उनके रहते हैं. मृत्युंजय राय की बीत कुछ समय में तेजी से फैन फॉलोइंग बढ़ी है और अब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पर 1.80 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. उनके पोस्ट पड़ते ही तेजी से वायरल होते हैं और पसंद किए जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.