Dinesh Lal Yadav के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगी Sapna Choudhary, Rani Chatterjee और Akshara Singh को देंगी कड़ी टक्कर

Sapna Choudhary to debut in Bhojpuri industry: हरियाणवी गानों पर डांस करने के बाद अपनी अलग पहचान चुकीं एक्ट्रेस और सिंगर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। सपना चौधरी इन दिनों 'भाग' वेब सीरीज की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस सीरीज की शूटिंग खत्म करने के बाद सपना चौधरी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगी। इस फिल्म में सपना चौधरी के अपोजिट भोजपुरी इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Dinesh Lal Nirahua) लीड रोल में दिखाई देंगे।

सपना चौधरी ने हाल ही में दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में एंट्री इसलिए ली क्योंकि उनके फैंस चाहते थे। एक्ट्रेस को बड़े पर्दे पर डेब्यू करते देखने के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वह जिस वेब सीरीज पर काम कर रही है, वह हिंदी भाषा में है। हालांकि इस सीरीज की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है।

भोजपुरी डेब्यू के बारे में कन्फर्म करते हुए सपना चौधरी ने बताया कि वो जल्द ही दिनेश लाल यादव के साथ ऑनस्क्रीन नजर आएंगी। एक्ट्रेस ने अभी तक इस नई फिल्म का नाम नहीं बताया है लेकिन जल्द ही मेकर्स इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करने के अलावा सपना चौधरी जल्द ही एक वेब सीरीज को प्रोड्यूस करने जा रही हैं।

सपना चौधरी हरयाणवी गाने पर डांस करने के बाद अपनी अलग पहचान बनाई है। वह हरियाणा में एक जाना-माना चेहरा हैं। सपना चौधरी बड़े-बड़े कार्यक्रमों और अवसरों पर अपने मंच प्रदर्शन के लिए लोकप्रिय हैं। सपना अपने हरियाणवी गानों के अलावा हरियाणा के एक हिट नंबर 'हट जा ताऊ' के ​​हिंदी वर्जन में भी नजर आ चुकी हैं। यह गाना हिंदी फिल्म 'वीरे की वेडिंग' में दिखाया गया था, जहां उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया था। इसके अलावा सपना चौधरी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के रिएलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) में दिखाई दी थीं।