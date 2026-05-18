Bhojpuri Song: शिल्पी राज के 3 मिनट 37 सेकंड के इस गाने के रिलीज होते ही इंटरनेट पर मचा तहलका, मिनी स्कर्ट में एक्ट्रेस ने जमकर दिखाई बोल्ड अदाएं

Shilpi Raj New Bhojpuri Song: भोजपुरी फिल्म (Bhojpuri Film) इंडस्ट्री हो या फिर म्यूजिक कुछ कलाकार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने काम के दमपर अपना ऐसा नाम कमाया है कि, जैसे ही उनका कोई नया प्रोजेक्ट रिलीज होता है वो चंद मिनटों में रिकॉर्ड तोड़ देता है. इस लिस्ट में एक नाम भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की हिट मशीन कही जाने वाली पॉपुलर सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) का भी शामिल है. शिल्पी का जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है, तो यूट्यूब पर रिकॉर्ड्स का टूटना तय माना जाता है. इसी बीच सिंगर का नया ट्रैक रिलीज हुआ है, जिसकी गूंज दूर-दूर सुनाई दे रही है. 3 मिनट 37 सेकंड के इस नए भोजपुरी वीडियो ने यूट्यूब पर आते ही तहलका मचा दिया है.
शिल्पी राज का नया गाना 'झुमका गिर गईल' 18 मई 2026 को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है. इस गाने को शिल्पी के साथ दीपक दिलदार ने भी अपनी आवाज दी है. गाने के बोल और म्यूजिक लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं यही वजह है कि, रिलीज के चंद मिनटों में ये गाना हजारों व्यूज पार कर चुका है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.
3 मिनट 37 सेकंड के इस गाने में सिंगर और एक्टर दीपक दिलका का दमदार स्वैग देखने को मिल रहा है, वहीं वीडियो में एक्ट्रेस उजाला यादव का चुलबुला और बोल्ड अंदाज भी दर्शकों को खूब भा रहा है. गाने में दीपक और उजाला के बीच की नोक-झोंक और केमिस्ट्री दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है. गाने में जहां दीपक का कूल अंदाज देखने को मिल रहा है वहीं उजाला पीले रंग की मिनी स्कर्ट में गर्दा उड़ाती नजर आ रही हैं. उनकी खूबसूरती, डांस और चुलबुले अंदाज के साथ-साथ उनका लुक भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.
'झुमका गिर गईल' गाने की कहानी में उजाला यादव दीपक दिलदार से शिकायत करती दिखती हैं कि, उनका झुमका बरेली के बाजार में कहीं गिर गया है. इस गाने के बोल थोडे बोल्ड लग सकते हैं. हालांकि, भोजपुरी लवर्स के लिए ये बेहद शानदार गाना है. शिल्पी राज के इस गाने के बोल अखिलेश बीरबल ने लिखे है इसका म्यूजिक विकास यादव ने तैयार किया है और वीडियो आशीष सत्यार्थी के डायरेक्शन में बना है.
शिल्पी राज और दीपक दिलदार के इस गाने को 18 मई 2026 को यूट्यूब चैनल T-Series Hamaar Bhojpuri और Deepak Dildar Official पर रिलीज किया गया है. गाने के रिलीज हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इसने दो लाख तक व्यूज बटोर लिए हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…