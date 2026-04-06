शिल्पी राज के भोजपुरी गाने 'प्राइवेट बलमुआ' को देख लोग बोले, 'मिल गया सिलेंडर', क्यों आ रहे ऐसे कमेंट?

भोजपुरी म्यूजिक को काफी पसंद किया जाता है. लोगों का तो मानना है कि किसी भी पार्टी में अगर भोजपुरी गाने ना चलें तो मजा अधूरा रहता है. आए दिन भोजपुरी का कोई ना कोई ट्रेंड में बना रहता है. फिलहाल, इस समय भोजपुरी गाना 'प्राइवेट बलमुआ' (Private Balamua) चर्चा में बना हुआ है. ये गाना काफी पसंद किया जा रहा है. दिलचस्प बात ये है कि भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) के इस गाने का गैस सिलेंडर की किल्लत से जोड़ा जा रहा है. आइए जानते हैं कि भोजपुरी गाने 'प्राइवेट बलमुआ' में ऐसा क्या है.
भोजपुरी गाना 'प्राइवेट बलमुआ' मचा रहा धमाल
भोजपुरी गाना 'प्राइवेट बलमुआ' रिलीज होने के बाद से काफी पसंद किया जा रहा है. ये गाना यूट्यूब पर रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है. इस गाने में विजय चौहान और श्वेता सेन की रोमांटिक केमिस्ट्री काफी पसंद की जा रही है. वहीं, इस गाने में शिल्पी राज की प्यारी आवाज लोगों का दिल जीत रही है. भोजपुरी गाना 'प्राइवेट बलमुआ' के लिरिक्स प्रभु विष्णुपुरी ने लिखे हैं. इस गाने को देखने के बाद लोग सिलेंडर की किल्लत से कनेक्शन निकाल रहे हैं. दरअसल, गाने के एक सीन में श्वेता सेन चूल्हे पर खाना बनाती नजर आ रही हैं और काफी धुआं से काफी परेशान हैं. इसके बाद विजय चौहान की कंधे पर सिलेंडर रखकर घर में एंट्री करते हैं. भोजपुरी गाना 'प्राइवेट बलमुआ' देखने के बाद अधिकतर यूजर्स ने कमेंट किए हैं, 'मिल गया सिलेंडर.' इसके अलावा लोगों ने शिल्पा राज की प्यारी आवाज और विजय चौहान और श्वेता सेन के प्यारे अंदाज को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं. साल 2026 में भोजपुरी के चर्चित गानों में 'प्राइवेट बलमुआ' ने जगह बनाई है. गौरतलब है कि शिल्पी राज के गानों को काफी पसंद किया जाता है. उन्होंने अपने करियर में कई भोजपुरी गानों को आवाज दी है.
देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हो रही है समस्या
भोजपुरी गाने 'प्राइवेट बलमुआ' पर सिलेंडर को लेकर आ रहे कमेंट लोगों का ध्यान खींच रही है. बताते चलें कि इन दिनों देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को अफरातफरी माहौल है. लोगों को सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है. मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस समस्या को लेकर बात हो रही है. यहां तक कि सिलेंडर को लेकर मीम्स और रील्स वायरल होते रहते हैं. अब भोजपुरी गाने में गैस सिलेंडर देखते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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