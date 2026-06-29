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Bhojpuri Song: खेसारी लाल संग सोना डे ने पार की बोल्डनेस की हदें, 'कमर तुरले पहिले' गाने में सिजलिंग रोमांस देख फैंस हुए लट्टू

Bhojpuri Song: भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का नया गाना ‘कमर तुरले पहिले’ यूट्यूब पर गर्दा उड़ा रहा है. गाने में सोशल मीडिया सेंसेशन सोना डे के ग्लैमरस नखरे और खेसारी संग उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 29, 2026 9:36 AM IST
Bhojpuri Song: खेसारी लाल संग सोना डे ने पार की बोल्डनेस की हदें, 'कमर तुरले पहिले' गाने में सिजलिंग रोमांस देख फैंस हुए लट्टू

खेसारी लाल संग सोना डे ने पार की बोल्डनेस की हदें

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह और 'ट्रेंडिंग स्टार' खेसारी लाल यादव जब भी कोई नया गाना लेकर आते हैं, तो सोशल मीडिया पर भूचाल आना तय होता है. एक बार फिर खेसारी ने अपने नए धमाकेदार ट्रैक ‘कमर तुरले पहिले’ से यूट्यूब और इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. रिलीज होते ही यह गाना हर तरफ वायरल हो गया है और फैंस इस पर रील्स बनाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं.

खेसारी और शिल्पी राज का कमाल

इस गाने को और भी ज्यादा खास और दमदार बनाने का काम किया है भोजपुरी की हिट मशीन सिंगर शिल्पी राज ने. खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज जब भी एक साथ मिलती है, तो वह गाना सीधे चार्टबस्टर बन जाता है. ‘कमर तुरले पहिले’ में भी दोनों की गायकी का वही पुराना स्वैग और एनर्जी देखने को मिल रही है, जो लोगों को झूमने पर मजबूर कर रही है. गाने के दमदार बीट्स और कैची म्यूजिक इतने लाजवाब हैं कि यह हर पार्टी की शान बनने के लिए तैयार है.

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सोना डे के हुस्न का जलवा

इस गाने के वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया की जानी-मानी स्टार सोना डे स्क्रीन शेयर कर रही हैं. वीडियो में सोना डे का अब तक का सबसे ग्लैमरस और कातिलाना लुक देखने को मिल रहा है. खेसारी लाल और सोना डे के बीच की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी तगड़ी और रोमांस से भरपूर है कि दर्शकों की नजरें वीडियो से हट ही नहीं रही हैं. दोनों के बेहतरीन डांस मूव्स ने गाने में चार चांद लगा दिए हैं.

दिलचस्प है गाने की कहानी

इस गाने की कहानी और इसके बोल भी बेहद मजेदार और एंटरटेनिंग हैं. वीडियो में खेसारी लाल यादव अपनी ऑन-स्क्रीन लेडी लव सोना डे के साथ फ्लर्ट करते और कुछ मजेदार सवाल पूछते नजर आते हैं. वह मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि रात में वह नीचे फर्श पर सोई थीं या गद्दे पर? और दोनों के बीच प्यार कम हुआ या ज्यादा? इस पर सोना डे शादीशुदा महिला के नखरे और थोड़ी शर्म हया दिखाते हुए जवाब देती हैं कि उनके सइयां ने रात में पहले उनकी कमर तोड़ी और फिर पलंग. यही मजेदार और कड़क लाइन इस पूरे गाने की सबसे बड़ी यूएसपी है, जिसे लोग बार-बार सुन रहे हैं.

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फैंस को पसंद आया ये गाना

इस गाने को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में फैंस की बाढ़ आ गई है. लोग खेसारी लाल के स्वैग और सोना डे के एक्सप्रेशंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "खेसारी भाई की कॉमिक टाइमिंग और शिल्पी राज की आवाज का कोई मुकाबला नहीं है, इस गाने ने तो इंटरनेट का फ्यूज उड़ा दिया है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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