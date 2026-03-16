स्टार्स की पसंद या दर्शकों की डिमांड, भोजपुरी गानों में 'नाभि' का इतना क्रेज क्यों? निरहुआ ने खोल दी सारी पोल

Bhojpuri Songs: शादी पार्टी से लेकर रील्स तक में भोजपुरी गानों की खूब धूम देखी जाती है, लेकिन ये अपनी अश्लीलता के लिए भी जाने जाते हैं. वहीं इसपर भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर निरहुआ ने खुलकर बात की.

Nirahua On Bhojpuri Songs: भोजपुरी फिल्मों और गानों (Bhojpuri Songs) की दीवानी अब सिर्फ यूपी-बिहार और झारखंड तक ही सीमित नहीं है. इन गानों की दीवानगी अब देश के कोने-कोने में देखने को मिलती हैं, लेकिन भोजपुरी गाने अक्सर अपने अश्लील बोल को लेकर विवादों में भी आ जाते हैं. कई बार सवाल उठे हैं कि, भोजपुरी गाने बॉडी पार्ट्स पर खासकर नाभि (Naabhi) पर क्यों आधारित होते हैं. वहीं अब इस पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Nirahua) ने खुलकर न सिर्फ बात की बल्कि, ये भी खुलासा किया कि आखिर ऐसे गाने बनते क्यों हैं.

भोजपुरी गानों में नाभि के लिए इतना ऑब्सेशन क्यों है?

हाल ही में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) ने डिजिटल कमेंट्री से बात की. इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि, भले किसी दर्शक ने भोजपुरी गाने ना देखे हों, लेकिन रील्स पर ट्रोलिंग जरूर देखी होगी. भोजपुरी स्टार्स और सिंगर्स में नाभि के लिए इतना ऑब्सेशन क्यों है? इस पर निरहुआ ने जो कहा वो काफी हैरान करने वाला है. एक्टर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'उसके पीछे एक कारण है कि राइटर्स ने जो भी गाने लिखे वो अवैध संबंध पर लिखे. श्रृंगार को एकदम खत्म ही कर दिया और शरीर पर लाइनें केंद्रित हो गईं.'

भोजपुरी स्टार ने आगे कहा, 'कहीं न कहीं वैसा गाना आया तो बहुत चल गया. बहुत ज्यादा चल गया और लोग उसको जहां देखो वहां बजा रहे हैं. मैंने एक बात कहा ना कि अगर वह सिर्फ कोई ट्रक में बजा रहा होता तो समझ में आता कि भाई ये ट्रक वाला बदमाश है. यह गंदा गाना बजाते हुए जा रहा है. लोग अपने घर के आंगन में जहां उनकी शादी चल रही है, मां, बहन, बेटी बैठी है वहां बजा रहे हैं. उनको नहीं समझ में आ रहा है.'

Nirahua ने लिसनर्स को याद दिलाई उनकी जिम्मेदारी

निरहुआ ने आगे कहा, 'उनको वो गोबर महकना बंद हो गया है. उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं. ऐसे में सिंगर्स और राइटर्स पर रोक लगाना तो जरूरी है ही. साथ ही हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम अपने परिवार के बीच में शादी में कौन सा गाना बजा रहे हैं. हम हमारी बेटी-बहन कौन से गाने पर डांस कर रही है? वो सब तो हमको भी सोचना पड़ेगा एज ए व्यूअर हम श्रोता के रूप में कुछ जिम्मेदारी नहीं लेंगे? अगर सारा आरोप गाने वालों पर थोपते रहेंगे, तो वो जो ऑफर मिलेगा, पैसा मिलेगा गाते रहेंगे. कंपनी वालों अपना एल्बम चलाना है.'

आपको बता दें कि, भोजपुरी गानो पर अक्सर अश्लीलता का आरोप लगता रहा है और कई बार इसको लेकर काफी विवाद भी देखने को मिला है. ऐसे में दिनेश लाल यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, क्या ये आपकी भी पसंद है या फिर ये सिर्फ स्टार्स और मेकर्स की डिमांड है? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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