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Bhojpuri Bawaal: तेज प्रताप यादव का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ऐश्वर्या पर लगाए गंभीर आरोप, बोलें- 'मां राबड़ी देवी को मारती…'

Bhojpuri Bawaal: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में अपनी पर्सनल लाइफ पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक की वजह बताई है. 

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By: Shreya Pandey | Published: August 11, 2026 10:58 AM IST
Bhojpuri Bawaal: तेज प्रताप यादव का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ऐश्वर्या पर लगाए गंभीर आरोप, बोलें- 'मां राबड़ी देवी को मारती…'

तेज प्रताप यादव का सनसनीखेज खुलासा

बिहार की राजनीति में अपनी बेबाक बयान और धार्मिक लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर सुर्खियों में हैं. शो के हालिया एपिसोड में तेज प्रताप ने अपनी पर्सनल लाइफ और पत्नी ऐश्वर्या राय से टूटे रिश्ते के कड़वे सच पर पहली बार इतने खुलकर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि शादी के महज तीन महीने बाद ही बात तलाक तक क्यों पहुंच गई थी.

राबड़ी देवी के साथ नहीं ठीक थे रिश्ते

अपनी शादी टूटने की वजह बताते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके और ऐश्वर्या के विचार और जीवनशैली कभी मेल नहीं खा सके. तेज प्रताप ने कहा, ‘हम ठहरे पूजा-पाठ करने वाले इंसान, लेकिन उन्हें मेरा भक्ति-भाव बिल्कुल पसंद नहीं था. वे हर बात पर रोक-टोक करती थीं और मुझे मंदिर तक जाने से मना करती थीं. हमारे बीच तालमेल ही नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से रिश्ता बिगड़ता चला गया और मामला अदालत तक पहुंच गया."

मां राबड़ी देवी से मारपीट का गंभीर आरोप

ऐश्वर्या द्वारा खुद पर लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों को खारिज करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए. इसके बाद उन्होंने उल्टा ऐश्वर्या पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा, ‘जब ऐश्वर्या ने मेरी मां (पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी) के साथ मारपीट की थी, तब वहां दो-तीन विधायक मौजूद थे. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. मेरे पास इसके पुख्ता वीडियो मौजूद हैं और मैंने ये सारे सबूत कोर्ट के हवाले कर दिए हैं."

क्या दोबारा शादी करेंगे तेज प्रताप?

जब शो में उनसे सवाल किया गया कि क्या वे इस विवाद के सुलझने के बाद दूसरी शादी करने की योजना बना रहे हैं, तो तेज प्रताप ने बहुत ही शांत दिखे. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करने पर है. शादी के बारे में वे अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं; जब समय आएगा, तब देखा जाएगा.

तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी और झगड़े

गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को बड़ी धूमधाम से हुई थी. हालांकि, यह रिश्ता एक साल भी ठीक से नहीं चल सका. 2019 के दौरान ऐश्वर्या ने भी राबड़ी देवी पर बाल खींचकर पीटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर बवाल हुआ था.

उसी दौर में तेज प्रताप के कथित अफेयर्स की खबरें भी सामने आई थीं, जिस पर ऐश्वर्या ने दुखी होकर सवाल उठाया था कि जब परिवार को तेज प्रताप की आदतों का पता था, तो उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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