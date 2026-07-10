google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Bhojpuri
  • खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह की लड़ाई की असली वजह आई सामने, जानिए पिछले 48 घंटे में क्या-क्या हुआ?...

खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह की लड़ाई की असली वजह आई सामने, जानिए पिछले 48 घंटे में क्या-क्या हुआ?

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह के बीच छिड़ी लड़ाई ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू से शुरू हुआ यह विवाद अब पर्सनल अटैक और पुरानी पोल-पट्टी खोलने तक पहुंच गया है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 10, 2026 9:31 AM IST
खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह की लड़ाई की असली वजह आई सामने, जानिए पिछले 48 घंटे में क्या-क्या हुआ?

खेसारी और अंजना की लड़ाई

भोजपुरी सिनेमा में विवादों का चोली-दामन का साथ रहा है. कभी पवन सिंह तो कभी काजल राघवानी के साथ सुर्खियां बटोरने वाले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर झगड़ों की वजह से सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार उनके सामने भोजपुरी की 'हॉट केक' कही जाने वाली एक्ट्रेस अंजना सिंह हैं. पिछले दो दिनों में दोनों के बीच का यह झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है.

एक इंटरव्यू और भड़क उठी चिंगारी

इस पूरे विवाद की जड़ एक हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू है. इंटरव्यू के दौरान जब अंजना सिंह से भोजपुरी इंडस्ट्री और खेसारी लाल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बेबाकी से कह दिया, "खेसारी जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं." बात यहीं नहीं रुकी, जब उनसे उनके पसंदीदा को-स्टार्स और कलाकारों के नाम पूछे गए, तो उन्होंने रवि किशन और निरहुआ की तारीफ की और पवन सिंह को अपना पक्का दोस्त बताया. कई हिट फिल्में साथ देने के बावजूद अंजना ने खेसारी का नाम तक नहीं लिया. यह इंटरव्यू बाहर आते ही खेसारी लाल के फैंस भड़क गए. अंजना सिंह का दावा है कि खेसारी के फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें और उनकी मासूम बेटी अदिति को गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया.

‘अंजना सिंह को मार के दिखाओ…’ एक्स वाइफ के सपोर्ट में आए यश कुमार, खेसारी के दोस्त को दिया खुलेआम चैलेंज
Also Read

‘अंजना सिंह को मार के दिखाओ…’ एक्स वाइफ के सपोर्ट में आए यश कुमार, खेसारी के दोस्त को दिया खुलेआम चैलेंज

लाइव आकर अंजना ने खोली खेसारी की पोल

फैंस की इस बदतमीजी से परेशान होकर अंजना सिंह इंस्टाग्राम पर लाइव आईं, और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया. गुस्से से लाल अंजना ने खेसारी के शुरुआती दिनों को याद दिलाते हुए कहा, "जब खेसारी ने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब मैं एक बड़ी स्टार थी. वो मेरे साथ फिल्मों में काम करते वक्त मुझसे लिफ्ट मांगते थे, मेरी गाड़ी मांगकर ले जाते थे और कभी ऑटो से घूमा करते थे. मैंने खुद कई बार उन्हें उनके घर छोड़ा है."

अंजना ने खेसारी पर पर्सनल अटैक किया और उनके राइटर अखिलेश कश्यप को 'चमचा' कहते हुए लाइव वीडियो में सैंडल तक दिखा दी. उन्होंने एक पुराना वाकया याद दिलाते हुए बिना नाम लिए कहा कि सबको पता है जब 'भऊजी' ने भैया (खेसारी) को बांगुर नगर वाले ऑफिस में एक एक्ट्रेस के साथ रंगे हाथों पकड़ा था. उन्होंने खेसारी के फैंस को 'मउगा आर्मी' का टैग दिया और कहा कि लाइमलाइट बटोरने के लिए खेसारी यह सब अपनी पीआर टीम से करवा रहे हैं.

लड़ाई में कूदे एक्स-हसबैंड यश कुमार

इस विवाद में अंजना सिंह के एक्स-हसबैंड और एक्टर यश कुमार भी अपनी बेटी अदिति के सपोर्ट में उतर आए. यश कुमार ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर खेसारी लाल यादव और उनके फैंस को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "अंजना और मेरी राहें भले अलग हो गई हों, लेकिन अदिति मेरी बेटी है. अगर किसी ने भी मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं." यश ने खेसारी को अपने फैंस को काबू में रखने की हिदायत दी.

फिलहाल इस पूरे मामले पर जहां अंजना सिंह एक के बाद एक पोस्ट शेयर करके खेसारी को 'कॉन्ट्रोवर्सी स्टार' बता रही हैं, वहीं खेसारी लाल यादव ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है. हालांकि, उनके राइटर अखिलेश कश्यप ने इस पर रिएक्शन जरूर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

अब कैसी है एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत? असिस्टेंट ने शेयर की हेल्थ अपडेट, कहा ‘अफवाहों पर न दें ध्यान'

Next Story

अब कैसी है एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत? असिस्टेंट ने शेयर की हेल्थ अपडेट, कहा ‘अफवाहों पर न दें ध्यान'