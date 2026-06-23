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पवन सिंह के गाने पर आकाश दीप संग थिरकी ये मिस्ट्री गर्ल, भोजपुरी इंडस्ट्री से है तगड़ा कनेक्शन, कौन है ये?

भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप के तिलक समारोह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक हसीना के साथ पवन सिंह के गाने पर धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं…

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By: Shreya Pandey | Published: June 23, 2026 8:21 AM IST
पवन सिंह के गाने पर आकाश दीप संग थिरकी ये मिस्ट्री गर्ल, भोजपुरी इंडस्ट्री से है तगड़ा कनेक्शन, कौन है ये?

कौन है ये हसीना?

भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप इन दिनों अपनी जिंदगी की नई शुरूआत करने जा रहे हैं, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनके तिलक समारोह के वीडियो धूम मचा रहे हैं. बिहार के रोहतास के रहने वाले आकाश दीप 24 जून, 2026 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इससे पहले 21 जून को हुए उनके तिलक समारोह में भोजपुरी सितारों ने ऐसा समां बांधा कि महफिल में चार चांद लग गए.

मिस्ट्री गर्ल संग डांस वायरल

तिलक समारोह के कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन एक वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. इस वीडियो में आकाश दीप स्टेज पर एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ सुपरस्टार पवन सिंह के सुपरहिट गाने 'राजा जी के दिलवा टूट जाई' पर जबरदस्त ठुमके लगाते दिख रहे हैं. वह लड़की आकाश दीप को अपने साथ ऐसे नचा रही है कि दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है. डांस से पहले आकाश ने उस लड़की के साथ शादी से जुड़ी 'चुमावन' की रस्म भी पूरी की.

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आखिर कौन है यह हसीना?

अगर आप भी सोच रहे हैं कि आकाश दीप के साथ कदम से कदम मिलाकर नाचने वाली यह लड़की कौन है, तो आपको बता दें कि इनका नाम शिल्पी राघवानी है. शिल्पी आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और जाना-माना नाम हैं. बिहार के गोपालगंज की रहने वाली शिल्पी राघवानी ने अपने करियर की शुरुआत एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर की थी. वह टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भोजपुरी गानों पर रील्स बनाकर मशहूर हुईं.

खेसारी लाल यादव ने दिया ब्रेक

शिल्पी की किस्मत तब चमकी जब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव उन्हें अपने एक नवरात्रि स्पेशल म्यूजिक वीडियो में लेकर आए. यह गाना सुपरहिट रहा और शिल्पी की एंट्री सीधे भोजपुरी के बड़े पर्दे पर हो गई. खेसारी के बाद शिल्पी ने पवन सिंह, अंकुश राजा और गुंजन सिंह जैसे हर बड़े स्टार के साथ काम किया. आज वह सिर्फ म्यूजिक वीडियो तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भोजपुरी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर रही हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

तिलक में जुटे भोजपुरी के दिग्गज सितारे

आकाश दीप के इस खास दिन पर भोजपुरी इंडस्ट्री से शिल्पी के साथ कई और बड़े चेहरे बधाई देने पहुंचे थे. महफिल में भोजपुरी की एवरग्रीन एक्ट्रेस पाखी हेगड़े भी नजर आईं, जिनकी और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की जोड़ी कभी स्क्रीन पर सुपरहिट मानी जाती थी. इनके अलावा भोजपुरी के मशहूर सिंगर गुंजन सिंह और अंकुश राजा ने स्टेज संभालते ही अपने गानों से ऐसा समां बांधा कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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