खेसारी लाल यादव और काजल राघवाली के इस सुपरहिट गाने ने मचाया तहलका, Youtube पर पुराने साॅन्ग का जलवा बरकरार

जब भी भोजपुरी पर्दे पर खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी एक साथ आते हैं, तो फिल्म हो या गाना उसके हिट होने की गारंटी पक्की हो जाती है. दोनों ने साथ में कई शानदार फिल्में और गाने किए हैं. जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं. इनका साल 2019 में एक गाना रिलीज हुआ था, जिसे सालों बाद भी लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. आपको बता दें कि अब ये जोड़ी सात में काम नहीं करती लेकिन आज भी लोगों को इनके पहले के गाने बहुत पसंद करते हैं.
व्यूज का नया रिकाॅर्ड
हम जिस गाने की बात कर रहें हैं उसका नाम है 'सेटिंग करा के जा' (Setting Kara K Ja). आज भी यह गाना यू-ट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है. इंटरनेट पर इस गाने ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देख बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी हैरान हैं. 'जी म्यूजिक भोजपुरी' द्वारा रिलीज किए गए इस गाने को अब तक 178 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो खेसारी लाल यादव की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को दिखाता है.
खेसारी और खुशबू तिवारी ने दिया आवाज
इस गाने की खास बात इसकी गायकी और इसके मजेदार बोल हैं. खेसारी लाल यादव के साथ मशहूर गायिका खुशबू तिवारी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. गाने के बोल यादव राज ने लिखे हैं, वहीं लॉर्ड जी ने गाने में संगीत दिया है, जिसे सुनकर लोग थिरकने लगते हैं.
क्या है 'सेटिंग करा के जा' की कहानी?
यह गाना एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका से की गई मजेदार गुजारिश पर आधारित है. गाने के बोल कुछ इस तरह हैं 'जा तारू जान त सुनअ एक बेर मीटिंग करा के जा, जाए से पहिले ससुरवा अपना सखी से सेटिंग करा के जा.' प्रेमी अपनी प्रेमिका के ससुराल जाने से पहले उससे अपनी किसी सहेली से सेटिंग कराने की बात कहता है. यह मजाकिया अंदाज और काजल राघवानी के लटके-झटके दर्शकों को खूब भा रहे हैं.
खेसारी लाल की कहानी
खेसारी लाल यादव की सफलता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. उन्हें पहली बड़ी पहचान उनके एल्बम 'माल भेटाई मेला' से मिली थी. इसके बाद साल 2012 में फिल्म 'साजन चले ससुराल' ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. आज वह न केवल एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध भोजपुरी गायकों में से एक हैं. काजल राघवानी के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत हिट थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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