Bhojpuri के वो 7 गाने जिन्होंने यूट्यूब पर मचाया गदर, एक वीडियो ने उड़ाए सबके होश; 1 हफ्ते में पार किए 5 मिलियन + व्यूज

Bhojpuri Song: यूट्यूब पर भोजपुरी गाने बॉलीवुड को भी कांटे की टक्कर देते हैं. पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव के गाने रिलीज होते ही ये AK47 की स्पीड से वायरल होते हैं. ऐसे ही 7 गानों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों यूट्यूब पर गदर काट रहे हैं.

यूट्यूब पर गदर काट रहे ये 7 गाने

Top 7 Bhojpuri Song: भोजपुरी आज सिर्फ एक भाषा बनकर नहीं रह गई है, बल्कि अब ये लोगों का इमोशन बन चुकी है. यही वजह है कि, आज ये पैन इंडिया लेवल पर लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. भोजपुरी गानों (Bhojpuri Song) का यूट्यूब पर कोई मुकाबला नहीं है, व्यूज में ये बॉलीवुड को भी पीछे पटखनी देते नजर आते हैं. फिर चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के धमाकेदार ठुमके हों, या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का देसी अंदाज यूट्यूब का व्यूज काउंटर इन स्टार्स के आगे छोटा पड़ा जाता है. वैसे तो भोजपुरी के कई गानों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी हैं, जिन्होंने रिलीज होते ही इंटरनेट का सिस्टम हिला डाला था, वहीं अब सालों बाद भी AK47 की रफ्तार से वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही 7 गानों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो यूट्यूब (Youtube) पर गदर काट रहे हैं.

यूटय्बू पर गदर काट रहे हैं ये 7 गाने

साल 2026 में रिलीज हुआ भाई जी और क्रांति आर्या का भोजपुरी गाना 'साड़ी के मोतिया' काफी वायरल हो रहा है. ये एक खोरठा गाना है, जो यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. ये गाना 26 मिलियन से ज्यादा व्यूज के साथ नंबर 7 पर अपनी जगह बनाए हुए है.

छठे नंबर पर खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का 27 मार्च 2026 को रिलीज हुई गाना 'गर्मी गरम बिया' है. ये गाना एक एल्बम का हिस्सा है, जिसे यूट्यूब पर खूब पसंद किया जा रहा है. रिलीज के एक महीने में इस गाने को 25 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.नील कमल सिंह की आवाज में गाया गया गाना 'साड़िया सरकवा राजाजी' इन दिनों यूट्यूब पर जमकर वायरल हो रहा है. ये गाना यूट्यूब के लैंग्वेज वीडियोज के चार्ट में पांचवें नंबर पर है. इस गाने को अब तक 94 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.यूट्यूब चार्ट की वीकली लिस्ट के मुताबिक, पवन सिंह और सृष्टि भारती का गाना 'आरा के बबुआन' का क्रेज भी दर्शकों के सिर चढ़के बोल रहा है. बीते हफ्ते जहां ये गाना नंबर 13 पर था वहीं अब ये चौथे नंबर पर आ पहुंचा है. रिलीज के महज 2 हफ्ते में ही 7 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

30 मार्च 2026 को रिलीज हुआ प्रमोद प्रेमी यादव का गाना 'पगले बना देलू' एक भोजपुरी एल्बम का गाना है, जो इन दिनों यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. इस गाने को अबतक 13 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इन आंकड़ोंं से हिसाब से ये नंबर तीन पर बना हुआ है.

इस लिस्ट में पवन सिंह का एक ऐसा गाना भी है, जो साल 2023 में रिलीज हुआ था, लेकिन ये आज करीब 3 साल बाद भी यूट्यूब पर गदर काट रहा है. ये गाना है 'राजाजी के दिलवा' इसमें पवन सिंह के साथ शिवानी सिंह ने भी अपनी आवाज दी थी और इस गाने को अबतक 393 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इन्हीं व्यूज के साथ ये दूसरे नंबर पर बना हुआ है.

भोजपुरी टॉप 7 गानों की लिस्ट में भोजपुरी के ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने बाजी मार ली है. 31 मार्च 2026 को रिलीज हुई खेसारी लाल यादव और सोना डे का गाना 'कमर में दागी' तहलका मचा रहा है. इस गाने ने महज एक महीने में 44 मिलियन से ज्यादा व्यूज का रिकार्ड बनाकर पहले नंबर पर कब्जा कर लिया है.

गौरतलब है कि, आज के समय में भोजपुरी गानों का क्रेज लोगों पर इस कदर है कि, वो नाता यूपी-बिहार से भले ना हो लेकिन वो इनका मजा यूट्यूब पर जरूर लेते हैं. अगर आप भी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या निरहुआ के फैन है या भोजपुरी गानों के शौकीन हैं तो इन गानों को अपनी प्ले लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…