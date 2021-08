TrishaKar Madhu asks Pawan Singh to help her: भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा त्रिशाकर मधु (TrishaKar Madhu) का एमएमएस वीडियो बीते दिनों वायरल हो गया था, जिसके बाद से ही इंटरनेट पर हंगामा मच हुआ है। त्रिशाकर मधु को लोग सोशल मीडिया पर भद्दी-भद्दी बातें लिख रहे हैं और उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। त्रिशाकर मधु लोगों के ऐसे व्यवहार से परेशान हो चुकी हैं और अब उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार पवन सिंह (Pawan Singh) से मदद की मांग की है। त्रिशाकर मधु को लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई कलाकार उनकी मदद कर सकता है तो वो पवन सिंह ही हैं। Also Read - 'Hum Hain Rahi Pyar Ke': Pawan Singh और Kajal Raghwani का रोमांटिक सॉन्ग 'Meetha Paan Khaini' हुआ रिलीज, देखें वीडियो

त्रिशाकर मधु ने फेसबुक पर पवन सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ‘आप लोग कुछ भी गलत-सलत कमेंट ना करें, मैं हेल्प मांग रही हूं पवन सिंह से इसलिए, उनके साथ फोटो लगाई है। क्योंकि मुझे पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सच में कोई मदद करता है तो वो पवन सिंह जी हैं। बाकी लोग बस लंबी लंबी बात ही करते हैं।’

त्रिशाकर मधु के इस पोस्ट के बाद पवन सिंह उनका साथ देंगे या नहीं, यह तो किसी को नहीं पता है लेकिन पवन सिंह के फैंस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पवन सिंह के फैंस ने त्रिशाकर मधु पर आरोप लगाया है कि वो उनके सुपरस्टार एक्टर को बदनाम करने के लिए यह सब कर रही हैं। पवन सिंह का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और ऐसे में उनके साथ फोटो पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है।

लोगों के कमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो त्रिशाकर मधु की बात समझ नहीं पाए हैं। पवन सिंह अपने फैंस को शांत कराने के लिए और त्रिशाकर मधु की मदद करने के लिए कब सामने आएंगे, यह देखना दिलचस्प रहेगा।