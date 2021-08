TrishaKar Madhu will take legal action against Viral Video: भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु (Trishakar Madhu) एमएमएस वीडियो इंटरनेट पर लीक होने के बाद से चर्चा में बनी हुई हैं। इन दिनों त्रिशा का वीडियो यूट्यूब इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में त्रिशा की रिकॉर्डिंग यूट्यूब सुनाई दे रही है। एक्ट्रेस ने बताया है कि ये जो भी चीजें इस समय वायरल हुईं, ये सब 3 साल पहले की घटना है। त्रिशा बार-बार कह रही है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। Also Read - Trishakar Madhu पर भड़के Pawan Singh के फैंस, लगाया नाम खराब करने का आरोप

त्रिशा ने यह भी बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें धमकियां मिल रही है। कई लोग उन्हें घर से उठवाने की धमकी दे रहे हैं। लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। ये घटना चार साल पहले की है। अगर मुझे इतना फेमस ही होना होता, तो मैं इस वीडियो को चार साल पहले वायरल करवाती। त्रिशा ने यह कहा है कि मेरे फैंस मुझे बहुत ट्रोल कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहती कि मेरी लाइफ बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ है।

त्रिशा ने इस रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस वीडियो को आप डिलीट कर दें। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं। बीते 5 दिनों से मैं सही से सोई नहीं हूं। वीडियो में त्रिशा रोते-रोते उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड कर रही हैं, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है। वीडियो के लास्ट में त्रिशा कह रही है कि अगर ये वीडियो जल्द से जल्द डिलीट नहीं किये गए, तो मैं लीगल एक्शन लूंगी।

एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। तुम सब लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद की है, तो मैं भी तुम सब की लाइफ बर्बाद कर दूंगी। रिपोर्ट्स की मानें, एमएमएस लीक होने के बाद त्रिशा ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से मदद मांगी थी।