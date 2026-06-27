Welcome To The Jungle के हिट होते ही अक्षरा सिंह ने दिखाए तेवर, हिला यूपी से लेकर बिहार

Akshara Singh Shares BTS of Welcome To The Jungle: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'के रिलीज होते ही अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर 'घिस घिस घिस' के सेट की कुछ तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं जिनको देखकर फैंस पागल हो गए हैं.

Welcome To The Jungle के हिट होते ही अक्षरा सिंह ने दिखाए तेवर, हिला यूपी से लेकर बिहार

Akshara Singh Viral Photos: अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. पहले ही दिन फिल्म ने 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. लोग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का तो रोमांस भी फनी है. लंबे समय बाद अक्षय कुमार ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में रवीना टंडन के साथ काम किया है. अब फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की इतीनी तारीफ हो रही है तो भला यहां पर अक्षरा सिंह (Akshara Singh) का नाम कैसे भूला जा सकता है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के रिलीज होते ही अक्षरा सिंह भी एक्शन मोड़ में आ गई हैं. कुछ समय पहले ही अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों और वीडियोज में अक्षरा सिंह फिल्म के गाने घिस घिस घिस के सेट पर नजर आ रही हैं. अक्षरा सिंह को अपनी वैनिटी वैन में खूब धमाल मचाते हुए देखा जा सकता है. अक्षरा सिंह, तीस मार खान की कटरीना कैफ की तरह बार-बार मेकअप लगा रही हैं.

अक्षरा सिंह ने फिर उड़ाया गर्दा

अब ये तो हर किसी को पता है कि कैसे अक्षरा सिंह ने 'घिस घिस घिस' (Ghis Ghis Ghis) में अक्षय कुमार को अपने इशारों पर नचाया है. अक्षय कुमार ने भी भोजपुरी सुपरस्टार बनकर पवन सिंह को कड़ी टक्कर दी है. अब सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह की पोस्ट वायरल हो रही है. लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह ने ये पोस्ट शेयर करके यूपी से लेकर बिहार तक को हिला दिया है. अब ये तो होना ही था अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर काम ही इतना जबरदस्त किया है.

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अक्षरा सिंह की होगी बॉलीवुड में एंट्री?

अक्षरा सिंह को भी पता है कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' वही फिल्म है जिसके जरिए वो बॉलीवुड में कदम रख सकती हैं. अब भला बॉलीवुड में काम करने का ख्वाब भला कौन नहीं देखता है. अक्षरा सिंह भी उन्हीं सितारों में से एक हैं. बता दें कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रमोशन के दौरान अक्षरा सिंह ने खूब बवाल मचाया था. कुछ समय पहले ही अक्षरा सिंह अक्षय कुमार के साथ मुरादाबाद पहुंची थीं. यहां पर अक्षरा सिंह ने अपने फैंस के लिए जमकर ठुमके लगाए थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…