ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • Pawan Singh के 40वें बर्थडे पर क्या हुआ? केक कटिंग का Video देख भड़के लोग, कहा- 'पिया हुआ...�...

Pawan Singh के 40वें बर्थडे पर क्या हुआ? केक कटिंग का Video देख भड़के लोग, कहा- 'पिया हुआ...'

Pawan Singh: भोजपुरी 'पावरस्टार' पवन सिंह के लिए 40वां जन्मदिन खुशियों से ज्यादा विवाद लेकर आया है. आखिर स्टार के बर्थडे पर केक कटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि, लोग भड़क गए?

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 5, 2026 6:08 PM IST

Pawan Singh के 40वें बर्थडे पर क्या हुआ? केक कटिंग का Video देख भड़के लोग, कहा- 'पिया हुआ...'

Pawan Singh Birthday Video: भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह थोड़ी अलग है. दरअसल, 5 जनवरी 2026 को एक्टर अपना 40वां जन्मदिन (Pawan Singh Birthday) मना रहे हैं. उन्होंने बीती रात अपने लखनऊ स्थित आवास स्थान पर अपने दोस्तों और करीबियों के साथ मिलकर केक काटकर जश्न मनाया. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, लेकिन इस क्लिप के सामने आते ही लोग भड़क उठे. आइए जानते हैं आखिर पवन सिंह (Pawan Singh Video) की इस वीडियो में ऐसा क्या था, जिसे देखते ही लोग पावरस्टार को ट्रोल करने लगे.

केक कटिंग वीडियो पर क्यों ट्रोल हो रहे हैं Pawan Singh?

पवन सिंह के 40वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन का सामने आया ये वीडियो उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सेयर किया है. इस क्लिप में पवन सिंह के बर्थडे की केक कटिंग सेरेमनी चल रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि, पवन न तो ठीक से खड़े हो पा रहे हैं और नही अपनी आंखें खोल पा रहे हैं. केक काटते समय उनकी हालत देखकर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

TRENDING NOW

महिमा सिंह की उंगलियां चाटते दिखे Pawan Singh

पवन सिंह के केक कटिंग सेलिब्रेशन की वीडियो को शेयर करते हुए उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, भगवान आपकी सारी विश पूरी करें.' वहीं वीडियो में पवन सिंह के साथ एक्ट्रेस महिमा सिंह भी नजर आ रही हैं, एक्टर का हाथ पकड़कर केक काटती हैं और फिर बाद में पवन उनकी केक से सनी उंगलियों को चाटते हुए भी दिखाई दिए. लेकिन इस बीच एक्टर कहीं और ही खोए हुए नजर आए, जो कैमरे में कैद हो गया और उनकी हालत देखकर इंटरनेट पर उन्हें ट्रोल करने का सिलसिला शुरू हो गया.

Pawan Singh की हालत देख भड़के लोग

पवन सिंह इस बर्ताव से नाराज और निराश यूजर्स के तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इतना पीना जरूरी था?' दूसरे ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, पर इतना पिया हुआ है कि बोल भी नहीं पा रहे हो.' तीसरे ने तंज करते हुए लिखा, 'फुल पीया हुआ है.' एक अन्य निराश फैन ने लंबी पोस्ट लिखी, 'पवन भैया, आप तो पूरे पियक्कड़ बन गए हैं. आप भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, आपको सोच-समझकर चलना चाहिए. आने वाली पीढ़ी आपसे क्या सीखेगी?'

तो वहीं कईयों ने लिखा कि, 'पूरा पीकर टुल है.' ज्योति सिंह के इस वीडियो पर ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. वहीं एक्टर का ये वीडियो इटंरनेट पर अब आग की तरह फैल रहा है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Pawan Singh Pawan Singh Age Pawan Singh Birthday Viral Video