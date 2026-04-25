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'पत्नी से नहीं है प्यार', जब निरहुआ ने खुद शादीशुदा जिंदगी पर कही ऐसी बात, आम्रपाली संग रिश्ते पर उठने लगे सवाल

भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय जोड़ी निरहुआ और आम्रपाली दुबे का रिश्ता हमेशा से विवादों से भरा रहा है. एक्टर की शादीशुदा जीवन को लेकर फैंस कई सवाल उठाते रहें हैं. आइए जानते हैं कि एक्टर ने अपने रिश्ते को लेकर क्या खुलासा किया था.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 25, 2026 2:24 PM IST

'पत्नी से नहीं है प्यार', जब निरहुआ ने खुद शादीशुदा जिंदगी पर कही ऐसी बात, आम्रपाली संग रिश्ते पर उठने लगे सवाल
निरहुआ ने किया हैरान करने वाला खुलासा

भोजपुरी सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे पिछले 12 सालों से पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से आग लगा रहे हैं. लेकिन हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में दोनों की साथ में एंट्री ने इंटरनेट पर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है. फैंस अब सीधे तौर पर निरहुआ से उनकी पत्नी और वैवाहिक जीवन को लेकर सवाल कर रहे हैं. कुछ दिन पहले एक इवेंट के दौरान निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने जैसे ही रेड कार्पेट पर कदम रखा, कैमरों की फ्लैश उनके ऊपर ठहर गई. मौका था आम्रपाली को उनकी फिल्म 'मेरे हसबैंड की शादी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिलने का. गोल्डन साड़ी में आम्रपाली और सूट-बूट में निरहुआ की जोड़ी बेहद शानदार लग रही थी, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को यह साथ खटक गया.

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अपनी पत्नी संग नहीं दिखते एक्टर

जैसे ही इस इवेंट का वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में सवालों की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि आम्रपाली की वजह से निरहुआ अपनी पत्नी मंशा देवी से दूर हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि आप अपनी पत्नी को कभी साथ नहीं लाते." वहीं दूसरे ने पूछा कि आखिर इस जोड़ी के अलावा कोई और साथ क्यों नहीं दिखता? यह विवाद तब और बढ़ गया जब निरहुआ का एक पुराना इंटरव्यू फिर से चर्चा में आ गया. एक इंटरव्यू में निरहुआ ने अपनी पर्सनल जिंदगी का एक कड़वा सच शेयर किया था. उन्होंने यह माना था कि उनके माता-पिता ने उनकी शादी जबरन कराई थी. एक्टर ने कहा था, "मैंने घर वालों से बहुत विनती की थी कि अभी रुक जाओ, लेकिन वे नहीं माने. मुझे आज भी उस बात का मलाल है."

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एक्टर ने कही ये बात

निरहुआ ने उस इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि उन्हें अपनी पत्नी से कभी प्यार हुआ ही नहीं. उन्होंने यह बात अपनी पत्नी और बच्चों को भी बता दी है कि वे केवल एक पिता और पति का फर्ज निभा रहे हैं. एक्टर के अनुसार, जीवनसाथी वो होना चाहिए जिससे मन मिले, लेकिन उनकी शादी केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी बनकर रह गई.

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निरहुआ और आम्रपाली का रिश्ता

निरहुआ और आम्रपाली का साथ साल 2014 में फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से शुरू हुआ था. यह फिल्म 50 हफ्तों तक थिएटर में चली और रातों-रात इस जोड़ी को सुपरस्टार बना दिया. तब से लेकर अब तक यह जोड़ी 35 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में दे चुकी है. भले ही ये दोनों खुद को केवल बेस्ट फ्रेंड्स कहते हों, लेकिन इनकी नजदीकियों ने हमेशा अफवाहों के बाजार को गर्म रखा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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