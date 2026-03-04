जब रोमांटिक अंदाज में पवन सिंह ने सरेआम अक्षरा सिंह को लगाया था गुलाल, पावर स्टार का 8 साल पुराना वीडियो हो रहा वायरल

होली का त्यौहार भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है. होली में कुछ सेलेब्स की जोड़ी भी खूब फेमस रही है. ऐसी ही एक जोड़ी थी पवन सिंह और अक्षरा सिंह की. होली का त्यौहार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बिना अधूरा सा लगता है. भले ही आज यह जोड़ी असल जिंदगी में एक-दूसरे से दूर है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इनका जादू आज भी बरकरार है. हाल ही में इनके सुपरहिट होली सॉन्ग ‘लुटेरे’ का एक BTS (Behind the Scenes) वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.
पवन और अक्षरा की रोमांटिक होली
वायरल हो रहे इस थ्रोबैक वीडियो में वह सब कुछ है जो एक फैंस देखना चाहता है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पवन सिंह, अक्षरा सिंह के गालों पर बड़े ही इत्मीनान और हक के साथ गुलाल मल रहे हैं. पर्दे पर जो रोमांस हमें कुछ सेकंड्स का दिखता है, उसके पीछे की मेहनत इस वीडियो में साफ नजर आ रही है. कभी टाइमिंग मिस हुई तो कभी पवन सिंह की मस्ती की वजह से अक्षरा अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. कई रीटेक्स के बावजूद दोनों के चेहरे पर थकान नहीं है. इसी वजह से ये जोड़ी भोजपुरी की टॉप जोड़ी थी.
मिले 9 मिलियन व्यूज
आज के दौर में जहां गाने हफ्तों में गायब हो जाते हैं, वहीं 'लुटेरे' ने इतिहास रच दिया है. करीब 8 साल पहले रिलीज हुए इस गाने को यूट्यूब पर 9 मिलियन (90 लाख) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जैसे ही फागुन का महीना शुरू होता है, यह गाना अचानक चार्टबस्टर में टॉप पर आ जाता है. इंस्टाग्राम रील्स से लेकर शादियों के डीजे तक, पवन-अक्षरा का यह गाना आज भी लोगों को नाचने पर मजबूर कर देता है.
पवन और अक्षरा की प्रेम कहानी और ब्रेक-अप
पवन और अक्षरा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक समय था जब दोनों एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते थे, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में आई कड़वाहट ने इन्हें विवादों के गलियारों में खड़ा कर दिया. आज दोनों के बीच कानूनी लड़ाइयां और जुबानी जंग जगजाहिर है. बाद में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को छोड़कर ज्योति सिंह से शादी कर ली. हालांकि ज्योति सिंह के साथ भी पवन सिंह का कानूनी मामला फंसा हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
