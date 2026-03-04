ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • जब रोमांटिक अंदाज में पवन सिंह ने सरेआम अक्षरा सिंह को लगाया था गुलाल, पावर स्टार का 8 साल पुराना वी...

जब रोमांटिक अंदाज में पवन सिंह ने सरेआम अक्षरा सिंह को लगाया था गुलाल, पावर स्टार का 8 साल पुराना वीडियो हो रहा वायरल

पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच आज जबरदस्त लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, लेकिन एक ऐसा समय भी था, जब दोनों एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते थे. होली के इस सुनहरे अवसर पर पवन और अक्षरा सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 4, 2026 9:55 AM IST

जब रोमांटिक अंदाज में पवन सिंह ने सरेआम अक्षरा सिंह को लगाया था गुलाल, पावर स्टार का 8 साल पुराना वीडियो हो रहा वायरल
pawan singh and akshra

होली का त्यौहार भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है. होली में कुछ सेलेब्स की जोड़ी भी खूब फेमस रही है. ऐसी ही एक जोड़ी थी पवन सिंह और अक्षरा सिंह की. होली का त्यौहार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बिना अधूरा सा लगता है. भले ही आज यह जोड़ी असल जिंदगी में एक-दूसरे से दूर है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इनका जादू आज भी बरकरार है. हाल ही में इनके सुपरहिट होली सॉन्ग ‘लुटेरे’ का एक BTS (Behind the Scenes) वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

Also Read
ज्योति सिंह ने उड़ाई पति पवन सिंह की धज्जियां? तलाक की खबरों के बीच बोलीं, 'मैंने दिल को बजार नहीं बनने दिया'

पवन और अक्षरा की रोमांटिक होली

वायरल हो रहे इस थ्रोबैक वीडियो में वह सब कुछ है जो एक फैंस देखना चाहता है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पवन सिंह, अक्षरा सिंह के गालों पर बड़े ही इत्मीनान और हक के साथ गुलाल मल रहे हैं. पर्दे पर जो रोमांस हमें कुछ सेकंड्स का दिखता है, उसके पीछे की मेहनत इस वीडियो में साफ नजर आ रही है. कभी टाइमिंग मिस हुई तो कभी पवन सिंह की मस्ती की वजह से अक्षरा अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. कई रीटेक्स के बावजूद दोनों के चेहरे पर थकान नहीं है. इसी वजह से ये जोड़ी भोजपुरी की टॉप जोड़ी थी.

Also Read
'वो 10 जगह मुंह मारे...' Ex-BF पवन सिंह के बारे में लगातार सवालों से आगबबूला हुईं Akshara Singh, सरेआम कह डाली ये बात

मिले 9 मिलियन व्यूज

आज के दौर में जहां गाने हफ्तों में गायब हो जाते हैं, वहीं 'लुटेरे' ने इतिहास रच दिया है. करीब 8 साल पहले रिलीज हुए इस गाने को यूट्यूब पर 9 मिलियन (90 लाख) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जैसे ही फागुन का महीना शुरू होता है, यह गाना अचानक चार्टबस्टर में टॉप पर आ जाता है. इंस्टाग्राम रील्स से लेकर शादियों के डीजे तक, पवन-अक्षरा का यह गाना आज भी लोगों को नाचने पर मजबूर कर देता है.

Also Read
महिमा सिंह के साथ Pawan Singh का क्या है रिश्ता? पत्नी ज्योति सिंह की पीठ पीछे चल रहा है चक्कर! एक्टर ने बताया सच

View this post on Instagram

A post shared by Lehren (@lehrentv)

पवन और अक्षरा की प्रेम कहानी और ब्रेक-अप

पवन और अक्षरा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक समय था जब दोनों एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते थे, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में आई कड़वाहट ने इन्हें विवादों के गलियारों में खड़ा कर दिया. आज दोनों के बीच कानूनी लड़ाइयां और जुबानी जंग जगजाहिर है. बाद में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को छोड़कर ज्योति सिंह से शादी कर ली. हालांकि ज्योति सिंह के साथ भी पवन सिंह का कानूनी मामला फंसा हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Akshra Singh Pawan Singh Pawan Singh And Akshra Singh Pawan Singh Photo