‘अंजना सिंह को मार के दिखाओ…’ एक्स वाइफ के सपोर्ट में आए यश कुमार, खेसारी के दोस्त को दिया खुलेआम चैलेंज

भोजपुरी एक्टर यश कुमार ने अपनी एक्स-वाइफ अंजना सिंह का खुलकर साथ देते हुए खेसारी लाल यादव के दोस्त अखिलेश कश्यप को सरेआम चेतावनी दी है.

अंजना सिंह को मार के दिखाओ

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का विवाद अब गाली-गलौज से आगे बढ़कर सरेआम धमकियों और खूनी खेल तक पहुंच गया है. ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस अंजना सिंह के बीच की लड़ाई में अब एक और बड़े सुपरस्टार की एंट्री हो गई है. यह स्टार अंजना सिंह के एक्स-हसबैंड और मशहूर भोजपुरी एक्टर यश कुमार हैं. अपनी एक्स वाइफ को सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों को देखकर यश कुमार का खून खौल उठा है और उन्होंने खेसारी के सबसे करीबी दोस्त और डायरेक्टर अखिलेश कश्यप को कैमरे के सामने आकर बेहद कड़े लहजे में चेतावनी दे डाली है.

खेसारी को सबका दुश्मन बना दिया

यश कुमार ने सोशल मीडिया पर आकर अखिलेश कश्यप पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने बेहद गुस्से में कहा कि जब से अखिलेश ने खेसारी लाल यादव के जीवन और उनकी पीआर टीम में एंट्री ली है, उन्होंने खेसारी को पूरी इंडस्ट्री की नजरों में विलेन और सबका दुश्मन बना दिया है. यश ने कहा कि अखिलेश जैसे लोग अपने फायदे के लिए कलाकारों के बीच नफरत फैला रहे हैं.

यश कुमार का खुला चैलेंज

अंजना सिंह का बचाव करते हुए यश कुमार ने अखिलेश कश्यप की भाषा पर गंभीर सवाल उठाए. यश ने कहा, "अखिलेश कश्यप, तुमने अंजना सिंह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या वही तुम्हारी मर्यादा है? तुम लोगों ने एक अकेली लड़की को इस कदर प्रताड़ित और परेशान किया कि मजबूरन उसे सोशल मीडिया पर आकर अपनी भड़ास निकालनी पड़ी. और उसके बाद तुम उसे सरेआम मारने की धमकी दे रहे हो? वो कहीं भागी नहीं है, यहीं सोशल मीडिया पर है. अब मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं कि हिम्मत है तो अंजना सिंह को छूकर या मार के दिखाओ, फिर मैं बताता हूं."

अखिलेश कश्यप ने क्या कहा था?

दरअसल, यह पूरा मामला तब बढ़ा जब अखिलेश कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो शेयर करके अंजना सिंह पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. अंजना के आरोपों से बौखलाए अखिलेश ने वीडियो में कहा था, "उम्र बढ़ने के साथ-साथ कुछ लोगों का दिमाग सठिया गया है. लगता है अब इनका रांची (पागलखाने) का टिकट कटवाना पड़ेगा." इतना ही नहीं, वीडियो में अखिलेश ने खेसारी के फैंस से बात करते हुए आगे कहा था, "कल से फैंस मुझे लगातार मैसेज करके रिप्लाई देने को कह रहे हैं, लेकिन क्या अब हम ऐसों को जवाब देंगे? बेहतर होगा कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो हम मारेंगे." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.