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रवि किशन को मिली PHD की उपाधि, सीएम योगी ने कहा- 'इससे नौकरी नहीं मिलेगी'

Yogi Adityanath On Ravi Kishan PhD Degree: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी स्टार और बीजेपी एमपी रवि किशन पीएचडी की डिग्री पर मजे लिए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 5, 2026 4:22 PM IST
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योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की टांग खिंचाई की.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. वह अक्सर अपने कार्यक्रम में फनी माहौल बना देते हैं. अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी स्टार और बीजेपी एमपी रवि किशन (Ravi Kishan) की टांग खिंचाई की है. दरअसल, रवि किशन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है. इस पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भले ही ये डिग्री मिल गई लेकिन इससे उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी. वह उसे गले में टांग सकते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ के की काफी चर्चा हो रही है और लोग खूब मजे ले रहे हैं.

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सीएम योगी ने रवि किशन पर ली चुटकी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'रवि किशन ने हमसे कह रहे थे कि आपने मुझे बधाई नहीं. मैंने पूछा कि बात की बधाई तो उन्होंने कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली है. मैंने कहा कि ये मानद उपाधि है. रवि किशन ने कहा कि मैं प्रोफेसर लिखूंगा तो मैंने कहा कि आप प्रोफेशर नहीं लिख सकते. उस डिग्री से आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी. आप उसे गले में टांग सकते हैं. रवि किशन ने कहा कि मैं डॉक्टर लिखूंगा. अगर वह ऐसे डॉक्टर बनकर कहीं उपचार करने चले गए तो क्या होगा. रवि किशन को मानद उपाधि मिली है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं.' बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित शिक्षामित्र सम्मान समारोह के दौरान बोल रहे थे. गौरतलब है कि रवि किशन को 4 मई को भोपाल स्थित एलएनसीटी यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है.

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रवि किशन का ऐसा है एक्टिंग करियर

रवि किशन के करियर पर नजर डालें तो वह भोजपुरी समेत बॉलीवुड और साउथ मूवीज में नजर आते हैं. उन्होंने अपनी जबरदस्त अदाकारी से लोगों का दिल जीता है. वह कॉमिक से लेकर सीरियस रोल तक सभी में लोगों का जमकर मनोरंजन करते हैं. रवि किशन की पिछली बॉलीवुड फिल्म की बात करें तो वह 'भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' में नजर आए थे. उनकी पाइपलाइन में 'धमाल 4', 'मिर्जापुर द फिल्म', 'मां बहन' जैसी मूवीज हैं. उनकी इन फिल्मों का इंतजार किया जा रहा है. रवि किशन फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में नजर आते हैं. वह इन दिनों वेब सीरीज 'मामला लीगल है सीजन 2' में नजर आ रहे हैं. उनकी ये वेब सीरीज 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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