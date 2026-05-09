'पटना गर्ल' Akshara Singh को याद आए स्कूल के दिन, बताया- इन स्ट्रीट फूड का लेती थीं स्वाद Exclusive

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के दौरान अपने पुराने दिनों को याद किया है. उन्होंने बताया था कि वह स्कूल जाते समय क्या खाती थीं.

जी भोजपुरी सम्मान 2026

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे बीती 8 मई की शाम बिहार के पटना में एकत्र हुए. दरअसल, 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का मौका था और इन सितारों को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया. भोजपुरी स्टार्स को अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए. भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) को मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस इन भोजपुरी मूवीज का अवॉर्ड दिया गया. 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के दौरान अक्षरा सिंह ने पटना को यादों की ताजा किया और बताया है कि स्कूल के दिनों में वह क्या-क्या खाती थीं. इसके अलावा इस इवेंट में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली.

अक्षरा सिंह बोलीं- 'मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है'

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के दौरान अपने पटना की यादों को शेयर किया है. उन्होंने कहा, 'पटना की लड़की अगर पटना में सम्मान पाती है या कुछ रिप्रेजेंट करती है. जो भी शो होता है. यहां पर स्पेशली मैं जब पटना की गर्ल खड़ी होती हूं तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व फील होता है. मैं अपने पूरे सफर को एक सेकेंड में याद करती हूं. इसी गली-चौराहे से स्कूल जाती थी. फुचका खाया करती थी, लिट्टी-चोखा खाती थी. वहां पर एक एक्ट्रेस बनकर अब पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है.' वहीं, अक्षरा सिंह ने 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के दौरान बताया है कि रवि किशन उनके मेंटॉर रहे हैं. अक्षरा सिंह ने रवि किशन के चर्चित डायलॉग 'जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा' पर बात करते करते हुए उनका भी एक डायलॉग भी काफी पॉपुलर हुआ था.