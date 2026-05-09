ZEE Bhojpuri Samman 2026: दिनेश लाल यादव को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड, 'पावर स्टार' बनी बेस्ट फिल्म, देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

ZEE Bhojpuri Samman 2026: 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों को सम्मानित किया. बेस्ट एक्टर से लेकर बेस्ट फिल्म तक कई कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए. आइए पूरी लिस्ट देखते हैं.

जी भोजपुरी सम्मान 2026

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी सिनेमा के मच-अवेटेड अवॉर्ड फंक्शन 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का आयोजन 8 मई यानी शुक्रवार को पटना में किया गया. इस अवॉर्ड फंक्शन में भोजपुरी इंडस्ट्री की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया है. इवेंट के दौरान रवि किशन, अक्षरा सिंह समेत कई सितारे नजर आए. वहीं, बिहार राजनीति से जुड़े लोगों ने शिरकत की है. 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में समाज के लिए बेहतरीन काम करने वाले अलग-अलग फील्ड के लोगों को भी सम्मानित किया गया है. आइए जानते हैं कि इस अवॉर्ड फंक्शन में किन-किन लोगों के सम्मानित किया गया है. यहां पर पूरी विनर्स लिस्ट देख सकते हैं.

सिनेमा कैटेगरी

बेस्ट एक्टर (पॉपुलर)- दिनेश लाल यादव (फिल्म हमार नाम बा कन्हैया)

बेस्ट एक्ट्रेस (पॉपुलर)- आम्रपाली दुबे (फिल्म मेरे हसबैंड की शादी)

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स)- यश मिश्रा (फिल्म नागराज और चंडालिका)

बेस्ट एक्ट्रेस (क्रटिक्स)- संजना पांडे (फिल्म कलेक्टर साहिबा)

बेस्ट भोजपुरी फिल्म- पावर स्टार

बेस्ट यंग एक्टर- अंशुमान सिंह राजपूत

बेस्ट यंग एक्ट्रेस- माही श्रीवास्तव

बेस्ट म्यूजिक इन भोजपुरी मूवी-जुगल मास्टर

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)- पवन सिंह

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)- शिल्पी राज

बेस्ट डायरेक्टर- प्रेमाशुं सिंह (फिल्म रिश्ते)

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (मेल)- विनोद मिश्रा (फिल्म रिश्ते) और देव सिंह (दंश)

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (फीमेल)- रति पांडे

बेस्ट एक्ट्रेस इन निगेटिव रोल- गुलशन पांडे (फिल्म रिश्ते) संजय पांडे (फिल्म आंखें)

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन भोजपुरी म्यूजिक- रत्नाकर कुमार और दिनेश रियालहान

बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल- मनोज टाइगर

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड- मनोज तिवारी

प्राइड ऑफ भोजपुरी सॉइल- रवि किशन

मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर इन भोजपुरी मूवीज (मेल)- खेसारी लाल यादव

मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर इन भोजपुरी मूवीज (फीमेल)- अक्षरा सिंह

स्पेशल ट्रीब्यूट- असलम शेख जी और शारदा सिन्हा जी

सोसाइटी एंड रियल कैटेगरी

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन फोक म्यूजिक एंड डांस- इंदू सोनाली (सिंगर)

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन लिटरेचर एंड पोएट्री- विनय बिहारी (लिरिसिस्ट, सिंगर, राइटर), लहुरिया- एमएलए (बिहार), मनोज भावुक (बिहार, यूपी)

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर- दुलार देवी- मधुबनी पेंटिंग (मधुबनी, बिहार)

यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर- मैथिली ठाकुर, सिंगर और एमएलए -अलीनगर (मधुबनी बिहार)

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन स्पोर्ट्स- श्वेता साही, रग्बी प्लेयर और एसआई, बिहार पुलिस

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन वूमन एम्पॉवरमेंट & जेंडर इक्वलिटी- कल्पना और उमा झा- फाउंडर ऑफ झाजी स्टोर (दरभंगा बिहार)

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन एजुकेशन- आईपीएस विकास वैभव- फाउंडर ऑफ लेट्स इंस्पायर बिहार (पटना), मोतिउर रहमान खान (गुरु रहमान)- टीचर

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन इन हेल्थकेयर- उमेश शर्मा (भोला बाबू), मैनेजिंग डायरेक्टर, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

स्टार्टअप ऑफ द ईयर- सूरज प्रकाश- को फाउंडर & डायरेक्टर ओके बीमा

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन एजुकेशन- इंस्टीट्यूशनल- फिजिक्सवाला

आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन टू द सीएसआर & फिलैंथरोपी- पद्मश्री राजकुमारी देवी (किशन चाची) मुजफ्फरपुर

बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर- रविंद्र किशोर सिन्हा (एसआईएस ग्रुप)

लाइफटाइम अचीवमेंट इन भोजपुरी लिटरेचर (मरणोपरांत)- भिखारी ठाकुर

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड इन मैथमेटिक्स- स्व. वशिष्ठ नारायण सिंह

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड इन भोजपुरी सिनेमा- कुनाल सिंह

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड इन फोक म्यूजिक- शारदा सिन्हा

कॉन्ट्रिब्यूशन टू पॉपुलराइजिंग भोजपुरी म्यूजिक- निशा उपाध्याय

एक्टर-सिंगर- मोनू अलबेला

एक्टर-सिंगर- दीपक दिलदार

रियल हीरो- तारा कुमारी, ट्रैफिक कांस्टेबल

रियल हीरो- अंजनी कुमार गौरव, ट्रैफिक कांस्टेबल

रियल हीरो- प्रिंस कुमार, एसआई बिहार पुलिस

भोजपुरी स्टार्स ने शेयर की यादें

जी समूह के 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में पहुंचे भोजपुरी सितारों ने अपने इंडस्ट्री में अपने सफर को लेकर बात की है. रवि किशन ने गमछा स्टाइल दिखाकर लोगों को इंप्रेस किया है. वहीं, अक्षरा सिंह ने पटना में अपनी पुरानी यादों को लेकर बात की है. भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आयोजित किए गए 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' की हर तरफ चर्चा हो रही है.