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ZEE Bhojpuri Samman 2026: जिन जुगल मास्टर की धुनों पर थिरकते हैं लोग, उन्हें मिला म्यूजिक का बड़ा अवार्ड

ZEE Bhojpuri Samman 2026 में भोजपुरी के जाने माने म्यूजिक कंपोजर जुगल मास्टर को संगीत के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया. आइए जानते हैं उन्हें कौन सा अवॉर्ड मिला.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 9, 2026 2:10 AM IST
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अवॉर्ड से सम्मानित हुए जुगल मास्टर

ZEE Bhojpuri Samman 2026: कभी उत्तर प्रदेश (UP) और बिहार (Bihar) की गलियों तक सिमटा रहने वाला भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) और संगीत (Bhojpuri Music) आज देश के कोने-कोने में अपनी पहचान बना चुका है. भोजपुरी म्यूजिक की धुन बजते ही लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कई कलाकारों की कड़ी मेहनत होती है. उनका मकसद सिर्फ भोजपुरी संगीत को मनोरंजन का साधन बनाना नहीं बल्कि उसे पहचान और गौरव बनाना होता है. ऐसे ही कलाकारों को सम्मानित करने के लिए जी मीडिया की तरफ से 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' (ZEE Bhojpuri Samman 2026) का आयोजन किया गया है, जिसमें जाने माने म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर और संगीतकार जुगल मास्टर (Jugal Master) को भी सम्मानित किया गया.

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जुगल मास्टर को कौन सा अवार्ड मिला?

पटना (Patna) में आयोजित 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' (ZEE Bhojpuri Samman 2026 Award) के लिए भोजपुरी सिनेमा के तमाम सितारों को इनवाइट किया गया था, जहां उन्हें इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया. भोजपुरी म्यूजिक में 'बेस्ट म्यूजिक इन भोजपुरी मूवी' (Best Music in Bhojpuri Movie) कैटेगरी के लिए जुगल मास्टर (Jugal Master) को अवॉर्ड मिला. जुगल मास्टर को भोजपुरी फिल्मों और एलबमों के लिए संगीत निर्देशन और रचना के लिए जाना जाता है खासकर वो अपनी लोक आधारित धुनों और देसी स्वैग वाले म्यूजिक के लिए पहचाने जाते हैं.

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इस एक्टर से है जुगल मास्टर का खास जुड़ाव

जुगल मास्टर के गाने सिर्फ एल्बम में ही नहीं बल्कि, कई भोजपुरी सुपरस्टार्स की फिल्मों में भी सुने जाते हैं. दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) उर्फ निरहुआ से उनका खास जुड़ाव रहा है और उन्होंने निरहुआ (Nirhua) की कई फिल्मों में अपने गाने दिए हैं. जुगल मास्टर ने दिनेश लाल यादव के गाने 'तेरी गोद में खेले हम', 'सोनहा सोनहा' और 'तोहरा चु्म्मा में' जैसे गाने हिट ट्रैक में हैं.

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कहां रिलीज होते हैं जुगल मास्टर के गाने

जुगल मास्टर के गाने अक्सर वेव म्यूजिक, टी-सीरीज हमार भोजपुरी और एंजल म्यूजिक जैसे बड़े भोजपुरी लेवल पर रिलीज होते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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