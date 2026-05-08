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ZEE Bhojpuri Samman 2026 LIVE Updates: पटना में सजी भोजपुरी स्टार्स की महफिल, सितारों का किया जाएगा सम्मान

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी जगत का सबसे प्रतिष्ठित मंच 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का मंच सच चुका है. इस कार्यक्रम में ग्लैमर और टैलेंट का एक अनोखा संगम होने वाला है, जिसमें निरहुआ, पावर स्टार पवन सिंह और मेलोडी क्वीन शिल्पी राज के साथ-साथ रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे सितारे अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाने के लिए मौजूद रहेंगे.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 8, 2026 5:07 PM IST
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पटना में सजी भोजपुरी स्टार्स की महफिल

ZEE Bhojpuri Samman 2026 Award Show: 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' की शाम ग्लैमर, संगीत और सितारों की चमक से जगमगाने के लिए पूरी तरह तैयार है. हुनर और मनोरंजन के इस महाकुंभ में भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज सितारे एक साथ जुट रहे हैं. रवि किशन, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे जैसे कई बड़े कलाकार अपनी मौजूदगी से इस रात को और भी खास बनाएंगे. इस इवेंट में अवॉर्ड्स के साथ-साथ दर्शकों को भोजपुरी सिनेमा के बड़े नामों की शानदार डांस परफॉरमेंस और कई यादगार पल भी देखने को मिलेंगे.

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  • 11:31 amLatest 5 hours ago

    भोजपुरी स्टार्स का किया जाएगा सम्मान

    'जी भोजपुरी सम्मान 2026' ये सिर्फ एक अवॉर्ड शो नहीं, बल्कि उन नायकों को सलाम है जिन्होंने अपनी मेहनत से भोजपुरी समाज का सीना चौड़ा किया है. इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर सिनेमा जगत तक डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर जैसे तमाम कलाकारों के नाम शामिल हैं.

     
     
     
     
     
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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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