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ZEE Bhojpuri Samman 2026 LIVE Updates: पटना में सजी भोजपुरी स्टार्स की महफिल, सितारों का किया जाएगा सम्मान

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी जगत का सबसे प्रतिष्ठित मंच 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का मंच सच चुका है. इस कार्यक्रम में ग्लैमर और टैलेंट का एक अनोखा संगम होने वाला है, जिसमें निरहुआ, पावर स्टार पवन सिंह और मेलोडी क्वीन शिल्पी राज के साथ-साथ रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे सितारे अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाने के लिए मौजूद रहेंगे.

पटना में सजी भोजपुरी स्टार्स की महफिल

ZEE Bhojpuri Samman 2026 Award Show: 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' की शाम ग्लैमर, संगीत और सितारों की चमक से जगमगाने के लिए पूरी तरह तैयार है. हुनर और मनोरंजन के इस महाकुंभ में भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज सितारे एक साथ जुट रहे हैं. रवि किशन, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे जैसे कई बड़े कलाकार अपनी मौजूदगी से इस रात को और भी खास बनाएंगे. इस इवेंट में अवॉर्ड्स के साथ-साथ दर्शकों को भोजपुरी सिनेमा के बड़े नामों की शानदार डांस परफॉरमेंस और कई यादगार पल भी देखने को मिलेंगे.