ZEE Bhojpuri Samman 2026: दो दिग्गजों को मिला स्पेशल ट्रिब्यूट, मनोज तिवारी को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

ZEE Bhojpuri Samman 2026: जी मीडिया द्वारा आयोजित इस अवॉर्ड फंक्शन में मनोज तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया. वहीं इस दौरान भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गजों को स्पेशल ट्रिब्यूट भी दिया गया.

मनोज तिवारी और रवि किशन को मिला खास सम्मान

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी इंडस्ट्री में सितारों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए जी मीडिया की तरफ से पटना में 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' (ZEE Bhojpuri Samman 2026) अवॉर्ड शो का आयोजन किया गया. इस अवॉर्ड शो में भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के दिग्गज सितारों रवि किशन (Ravi Kishan), मनोज तिवारी (Manoj Tiwari), आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey), अक्षरा सिंह (Akshara Singh) और दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) समेत तमाम सितारों ने शिरकत की. हालांकि, इस सम्मान समारोह की शाम सिर् चमक-धमक और गानों के शोर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जी मीडिया के इस भव्य मंच पर भोजपुरी सिनेमा के उन नायकों को स्पेशल ट्रिब्यूट किया गया जिन्होंने भोजपुरी को एक क्षेत्रीय भाषा से उठाकर ग्लोबल ब्रांड बना दिया.

दरअसल, जी मीडिया के इस इवेंट में न सिर्फ सितारों को भोजपुरी फिल्मों में उनकी बेस्ट एक्टिंग और सिंगिंग के लिए पुरस्कार दिया गया, बल्कि उन्हें उनके लाइफटाइम अचीवमेंट और प्राइड जैसे मोमेंट्स के लिए भी सम्मानित किया गया. तो चलिए एक नजर उन इस लिस्ट पर भी डालते हैं.

मनोज तिवारी को क्यों मिला लाइफटाइम अचीवमेंट

इस सम्मान समारोह में अभिनेता और राजनेता मनोज तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. भोजपुरी सिनेमा से लेकर राजनीति के शिखर तक उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है.

रवि किशन को मिला प्राइड पुरस्कार

अपनी अदाकारी और 'जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा' जैसे अंदाज से भोजपुरी का परचम दुनिया भर में लहराने वाले रवि किशन को प्राइड अवॉर्ड से नवाजा गया.

इन दो दिग्गज सितारों के दिया गया स्पेशल ट्रिब्यूट

वहीं इस अवॉर्ड शो में भोजपुरी इंडस्ट्री की शान सुरों की देवी और बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया. शारदा सिन्हा की आवाज के बिना न ही छठ पूजा पूरी होती है और न ही भोजपुरी संस्कृति. इसके अलावा सितारों से सजी इस शाम में भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर (जिन्हें भोजपुरी सिनेमा के पहले और दूसरे दौर के बीच की कड़ी के रूप में भी जाना जाता था) को भी स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया. ये विशेष सम्मान इस शाम का सबसे इमोशनल पल था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…