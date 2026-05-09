ZEE Bhojpuri Samman 2026: पटना पहुंचते ही Manoj Tiwari में आई 'रिंकिया के पापा' की आत्मा, स्टेज पर जमकर उड़ाया गर्दा Exclusive

Manoj Tiwari in ZEE Bhojpuri Samman 2026: जी मीडिया ने पहली बार पटना को हिलाकर रख दिया है. बीते दिन ही 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का आयोजन किया गया है. इस समारोह में भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों ने आकर रंग जमाया. इस दौरान रवि किशन, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे बनठन कर पहुंचे थे. इस समारोह में सभी सितारों ने पहले रेड कारपेट पर धूम मचाई. जिसके बाद सारे सितारे भोजपुरी सिनेमा को सेलिब्रेट करते नजर आए. हालांकि खेसारी लाल सिंह यादव और पवन सिंह को फैंस इन समारोह में मिस करते नजर आए. इसी बीच मनोज तिवारी ने अपने भोजपुरी फैंस का दिल रखने की ठान ली. इस दौरान मनोज तिवारी स्टेज पर जा पहुंचे. जैसे ही मनोज तिवारी स्टेज पर गए वैसे ही उनके अंदर रिंकी के पापा की आत्मा आ गई. जिसके बाद मनोज तिवारी ने अपनी सुरीली आवाज में ये गाना गाया. इतना ही नहीं मनोज तिवारी ने और भी कई गाने गाकर लोगों का दिल जीत लिया. एक जमाने के बाद मनोज तिवारी को इस तरह से स्टेज पर गाना गाते हुए देखा गया. जिसके बाद भोजपुरी सिनेमा के सितारे मनोज तिवारी के लिए जोरदार तालियां बजाते नजर आए.
जैसे ही मनोज तिवारी ने गाना शुरू किया वैसे ही हंगामा मच गया. रवि किशन बार बार मनोज तिवारी को चियर करते दिखे. इस दौरान मनोज तिवारी ने कुछ समय के लिए एंकरिंग भी की. स्टेज पर मनोज तिवारी जमकर भोजपुरिया में बात करते दिखे. आपको बता दें खास इस इवेंट में शामिल होने के लिए मनोज तिवारी दिल्ली से पटना आए थे. मनोज तिवारी ज्यादा समय तो इवेंट में नहीं रुके लेकिन कुछ समय में ही उन्होंने समां बांध दिया.
इस दौरान बातों ही बातों में मनोज तिवारी ने बताया कि वो कैसे बिहार आते ही उनका मूड अच्छा हो जाता है. उनको बहुत अच्छा लगता है जब बिहार और वहां के लोगों को इस तरह सम्मान दिया जाता है. मौका मिलते ही मनोज तिवारी ने हां हम बिहारी हैं गाना भी गा डाला. ये गाना गाकर मनोज तिवारी ने रवि किशन का दिल जीत लिया. मनोज तिवारी की पावरपैक परफॉर्मेंस के आगे सारे सितारे फके पड़ते नजर आए. आपको बता दें कि 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में मनोज तिवारी को भी सम्मान दिया गया. मनोज तिवारी 'जी भोजपुरी सम्मान 2026 लाइफटाइम अचीवमेंट' अवॉर्ड हासिल करके काफी इमोशनल हो गए. इससे पता चलता है कि कैसे मनोज तिवारी ने अपनी कला के जरिए भोजपुरी सिनेमा को संवारा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…