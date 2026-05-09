google-preferred
  • Home
  • Bhojpuri
  • ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी संगीत और बेस्ट कॉमिक परफॉर्मेंस के लिए इन दो दिग्गजों को मिला अवॉर...

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी संगीत और बेस्ट कॉमिक परफॉर्मेंस के लिए इन दो दिग्गजों को मिला अवॉर्ड

ZEE Bhojpuri Samman 2026 की शाम दो ऐसे कलाकारों को सम्मानित किया गया जिनमें से एक ने भोजपुरी म्यूजिक से दर्शकों के दिलों को जीता और एक ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से उदास चेहरों पर मुस्कान बिखेरी.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 9, 2026 2:00 AM IST
bollywoodlife.com top news

भोजपुरी के इन दिग्गजों को मिला अवॉर्ड

ZEE Bhojpuri Samman 2026: 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' की ये शाम सिर्फ पर्दे पर नजर आने सितारों के लिए ही नहीं सजी है, बल्कि इसमें उन कलाकारों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने कई बार पर्दे के पीछे रहककर भोजपुरी संस्कृति को अपने कंधों पर उठाकर ग्लोबल बनाया है. हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों (Bhojpuri movie) में अपने आउटस्टैंडिंग म्यूजिक कंट्रीब्यूशन से दर्शकों के दिलों को जीतने वाले और अपनी कॉमेडी से हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेंरने वाले कलाकारों की जिन्होंने भोजपुरी म्यूजिक और कॉमिक टाइमिंग को एक नई परिभाषा दी है. ऐसे कलाकारों को 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' (ZEE Bhojpuri Samman 2026) में भोजपुरी म्यूजिक में बेस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन और कॉमिक रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए सम्मानित किया जाएगा.

bollywoodlife.com top news
Also Read

ZEE Bhojpuri Samman 2026: दिनेश लाल यादव को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड, 'पावर स्टार' बनी बेस्ट फिल्म, देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

भोजपुरी सितारों से सजी इवेंट की शाम

'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज कलाकार, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव समेत तमाम सितारों ने शिरकत की. जहां सभी को अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड्स दिए गए. वहीं इस दौरान 'आउटस्टैंडिंग कंट्रिब्यूशन इन भोजपुरी म्यूजिक' और 'बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए कॉमिक रोल' कैटेगरी में भी कलाकरों को सम्मानित किया गया. तो चलिए जानते हैं इन दोनों कैटेगरी में किसे कौन सा अवॉर्ड मिला.

bollywoodlife.com top news
Also Read

ZEE Bhojpuri Samman 2026: दो दिग्गजों को मिला स्पेशल ट्रिब्यूट, मनोज तिवारी को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

रत्नाकर कुमार को मिला ये अवॉर्ड

'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में 'आउटस्टैंडिंग कंट्रिब्यूशन इन भोजपुरी म्यूजिक' कैटेगरी में भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में 'वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी' के मालिक रत्नाकर कुमार और दिनेश रियालहान को अवॉर्ड मिला. रत्नाकर कुमार भोजपुरी के सबसे बड़े संगीत और फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, जो नए टैलेंट को लॉन्च करने, हाई-बजट की फिल्में बनाने और सुपरहिट गाने देने के लिए पॉपुलर हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

ZEE Bhojpuri Samman 2026: पवन सिंह ने दिखाया कमाल, 'पावर स्टार' को मिला बेस्ट भोजपुरी फिल्म का अवॉर्ड

'बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए कॉमिक रोल' के लिए किसे मिले अवॉर्ड?

जी मीडिया के इस सम्मान समारोह में पर्दे पर दर्शकों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया गया. 'बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए कॉमिक रोल' के लिए भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार मनोज सिंह टाइगर (जिन्हें 'बताशा चाचा' के नाम से भी जाना जाता है.) को अवॉर्ड मिला. मनोज सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कॉमिक एक्टर के साथ-साथ राइटर भी हैं. उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, सीरियस एक्टिंग और 'बताशा चाचा' वाले आइकॉनिक किरदार के लिए जाना जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

ZEE Bhojpuri Samman 2026: इस एक्टर और एक्ट्रेस को मिला बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवॉर्ड, नाम जानकर झूम उठे फैंस