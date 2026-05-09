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ZEE Bhojpuri Samman 2026: पवन सिंह ने जीता 'बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर' का अवॉर्ड, फीमेल में किसने मारी बाजी?

ZEE Bhojpuri Samman 2026: जी मीडिया की तरफ से आयोजित 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए पवन सिंह और शिल्पी राज को पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 9, 2026 2:05 AM IST
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पवन सिंह और शिल्पी राज को मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड

ZEE Bhojpuri Samman 2026: जी मीडिया की तरफ से भोजपुरी सितारों को उनके हुनर और फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है. इसके लिए बिहार के पटना में 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का आयोजन किया गया है, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे समेत तमाम सितारों को इनवाइट किया गया है. इस जादुई शाम में इस साल के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है, जिसमें सिंगर्स को भी सम्मानित किया गया. वहीं जब गायकों के नाम सामने आए तो संगीत प्रेमियों का दिल बाग-बाग हो उठा.

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दरअसल, 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' (ZEE Bhojpuri Samman 2026) में 'बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर' (Best Male Playback Singer) और 'बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर' (Best Female Playback Singer) को पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ये अवॉर्ड भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली शिल्पी राज ने अपने नाम किया.

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पवन सिंह ने अपने नाम किया ये अवॉर्ड

भोजपुरी सिनेमा के सलमान खान (Salman Khan) कहे जाने वाले पवन सिंह (Pawan Singh) ने कई फिल्मों और एल्बमों में अपनी सिंगिंग का लोहा मनवाया है. उन्होंने अपनी रूहानी आवाज और हाई वोल्टेज गानों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर किया है और यही वजह है कि, पवन सिंह को 'बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर' के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. बता दें कि, पवन सिंह ने 'लॉलीपॉप लागेगू', 'छलकत हमरो जवनिया', 'राजाजी के दिलवा', 'लाली घाघरा' और 'आरा के होठलाली' जैसे सुपरहिट गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है.

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शिल्पी राज को कौन सा अवॉर्ड मिला?

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) को 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में 'बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर' का अवॉर्ड मिला. उन्होंने अपनी सुरीली आवाज का जादू कई चार्टबस्टर गानों में बिखेर चुकी हैं. 7 मई 2026 को शिल्पी राज का नया गाना 'छोड़ा शराब' रिलीज हुआ था और एक ही दिन में गाने को 113K व्यूज मिले और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. यही वजह है कि, शिल्पी को भोजपुरी सिंगर्स की दुनिया की क्वीन कहा जाता है.

इन गानों से बनाई अपनी पहचान

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में साल 2017 में कदम रखने वाली शिल्पी राज (Shilpi Raj Song) अब तक 150 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज दे चुकी हैं. शिल्पी को लोकगीत, डांस नंबर और रोमांटिक गानों के लिए जाना जाता है. उन्होंने 'भुकुर भुकुर', 'पुदीना ऐ हसीना', 'लाल घाघरा', 'तबला' और 'नीली नीली अखिंयां' जैसे सुपरहिट गाने गाए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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