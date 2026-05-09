ZEE Bhojpuri Samman 2026: पवन सिंह ने दिखाया कमाल, 'पावर स्टार' को मिला बेस्ट भोजपुरी फिल्म का अवॉर्ड

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की फिल्म 'पावर स्टार' को काफी पसंद किया जाता है. इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला है. वहीं, बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड प्रेमाशुं सिंह को मिला है.

जी भोजपुरी सम्मान 2026

ZEE Bhojpuri Samman 2026: बिहार की राजधानी पटना में 8 मई की शाम भोजपुरी सितारों के नाम रही है. दरअसल, 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के दौरान मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह समेत कई भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का सम्मान किया गया है. इन स्टार्स ने 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' की महफिल में चार चांद लगा दिए. इस अवॉर्ड फंक्शन में अलग-अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए. पवन सिंह की फिल्म 'पावर स्टार' को बेस्ट भोजपुरी फिल्म का अवॉर्ड मिला है. आइए जानते हैं कि बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड किसको मिला है.

प्रेमांशु सिंह को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड

जी मीडिया ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवॉर्ड फंक्शन यानी 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का आयोजन किया. इस इवेंट में भोजपुरी की एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं का सम्मान किया है. इस अवॉर्ड फंक्शन के दौरान प्रेमांशु सिंह को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला है. प्रेमांशु सिंह सिंह को ये अवॉर्ड उनकी साल 2025 में आई फिल्म 'रिश्ते' के लिए दिया गया. फिल्म 'रिश्ते' में खेसारी लाल यादव, रति पांडे और आकांक्षा पुरी जैसे सितारे नजर आए थे. वहीं, भोजपरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की फिल्म 'पावर स्टार' को बेस्ट भोजपुरी मूवी का अवॉर्ड मिला है. पवन सिंह की ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी और इसे काफी पसंद किया गया था. पवन सिंह की दीवानगी ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में है बल्कि वह बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं. पवन सिंह की आवाज का इस्तेमाल बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के गानों में किया जा रहा है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है.

'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में इन लोगों को किया गया सम्मानित

भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सम्मान 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग से लेकर बेस्ट निगेटिव रोल और लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड तक कई कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए हैं. इसके साथ ही समाज के अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.