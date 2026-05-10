ZEE Bhojpuri Samman 2026 में जमकर थिरके रवि किशन और नीलम गिरी, वीडियो देख फैंस बोले- 'भइया तो छा गए'

ZEE Bhojpuri Samman 2026: बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का आयोजन किया था. इस समारोह के दौरान भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊंचाई पर ले जाने में योगदान करने वाले सितारों का सम्मान किया गया. रवि किशन, आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह समेत कई सितारों को अवॉर्ड दिया गया है. 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के दौरान भोजपुरी सितारों की एक बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली हैं. इस इवेंट में रवि किशन (Ravi Kishan) ने भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी (Neelam Giri) के साथ भोजपुरी गाने पर धमाकेदार डांस किया है. रवि किशन और नीलम गिरी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
एक्ट्रेस नीलम गिरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' की परफॉर्मेंस के वीडियो शेयर किए हैं. एक वीडियो में वह भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के साथ पवन सिंह के भोजपुरी गाने 'धड़केला नावे तोहरे करेजवा' साथ डांस करती नजर आ रही हैं. रवि किशन और नीलम गिरी की जबरदस्त परफॉर्मेंस को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. दोनों सितारों के इस वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, भइया तो छा गए. एक फैन ने लिखा है, 'क्या कमाल डांस किया है.' एक फैन ने लिखा है, 'सुपरस्टार.' एक फैन ने लिखा है, 'जबरदस्त जोड़ी.' रवि किशन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह डांस करते नजर आ रहे हैं. उनके इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और रिएक्शन भी आ रहे हैं.
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'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, फिल्म समेत कई कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए. दिनेश लाल यादव को बेस्ट एक्टर, आम्रपाली दुबे बेस्ट एक्ट्रेस समेत अन्य सितारों को अवॉर्ड दिए गए हैं. सिनेमा कैटेगरी के अलावा सोसायटी और रियल हीरोज कैटेगरी में भी अवॉर्ड दिए गए. 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में ना सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की सेलिब्रिटीज बल्कि राजनीति समेत अन्य क्षेत्र की हस्तियां भी मौजूद रहीं. जी समूह के द्वारा आयोजित किए गए इस समारोह की चर्चा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.