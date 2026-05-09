ZEE Bhojpuri Samman 2026: सितारों की महफिल में 'रियल हीरोज' का हुआ सम्मान, पटना में रचा गया इतिहास

ZEE Bhojpuri Samman 2026: 8 मई 2026 को पटना में 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का आयोजन हुआ. इसमें रवि किशन और अक्षरा सिंह जैसे सितारों के साथ-साथ शिक्षा और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले रियल हीरोज को भी सम्मानित किया.

By: Sadhna Mishra | Published: May 9, 2026 1:48 AM IST
'जी भोजपुरी सम्मान 2026' में रियल हीरोज को मिला पुरस्कार

ZEE Bhojpuri Samman 2026: 8 मई 2026, शुक्रवार को पटना की धरती पर सजा 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का यह मंच सिर्फ एक अवॉर्ड फंक्शन नहीं, बल्कि भोजपुरी सिनेमा और समाज में योगदान देने वाले रियल हीरोज के बीच ऐसा संगम बना जिसे कई सालों तक याद रखा जाएगा. इस शाम ने साबित कर दिया कि, बिहार की धरती पर सिर्फ सुपरस्टार्स ही नहीं बल्कि कई ऐसे रियल हीरोज भी हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के अंधेरे में रोशनी फैलाने का जज्जबा रखते हैं. जहां रवि किशन, मनोज तिवारी और अक्षरा सिंह जासे सितारों ने अपनी मौजूदगी से इवेंट की शाम में ग्लैमर का तड़का लगाया और अवॉर्ड से सम्मानित हुए, वहीं 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' के मंच समाज के असली हीरोज को भी सम्मानित किया गया जिसमें आर्ट, शिक्षा और अपनी कला और सेवा से समाज को नई दिशा देने वाले लोग शामिल थे.

यहां देखें विनर्स की लिस्ट

1- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन फोक म्यूजिक एंड डांस- इंदू सोनाली (सिंगर)

2- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन लिटरेचर एंड पोएट्री- विनय बिहारी (लिरिसिस्ट, सिंगर, राइटर), लहुरिया- एमएलए (बिहार), मनोज भावुक (बिहार, यूपी)

3- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर- दुलार देवी- मधुबनी पेंटिंग (मधुबनी, बिहार)

4- यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर- मैथिली ठाकुर, सिंगर और एमएलए -अलीनगर (मधुबनी बिहार)

5- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन स्पोर्ट्स- श्वेता साही, रग्बी प्लेयर और एसआई, बिहार पुलिस

6- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन वूमन एम्पॉवरमेंट & जेंडर इक्वलिटी- कल्पना और उमा झा- फाउंडर ऑफ झाजी स्टोर (दरभंगा बिहार)

7- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन एजुकेशन- आईपीएस विकास वैभव- फाउंड ऑफ लेट्स इंस्पायर बिहार (पटना), मोतिउर रहमान खान (गुरु रहमान)- टीचर

8- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन इन हेल्थकेयर- उमेश शर्मा (भोला बाबू), मैनेजिंग डायरेक्टर, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

9- स्टार्टअप ऑफ द ईयर- सूरज प्रकाश- को फाउंडर & डायरेक्टर ओके बीमा

10- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन एजुकेशन - इंस्टीट्यूशनल- फिजिक्सवाला

11- आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन टू द सीएसआर & फिलैंथरोपी- पद्मश्री राजकुमारी देवी (किशन चाची) मुजफ्फरपुर

12- बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर- रविंद्र किशोर सिन्हा (एसआईएस ग्रुप)

13- लाइफटाइम अचीवमेंट इन भोजपुरी लिटरेचर (मरणोपरांत)- भिखारी ठाकुर

14- लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड इन मैथमेटिक्स- स्व. वशिष्ठ नारायण सिंह

15- लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड इन भोजपुरी सिनेमा- कुनाल सिंह

16- लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड इन फोक म्यूजिक- शारदा सिन्हा

17- कॉन्ट्रिब्यूशन टू पॉपुलराइजिंग भोजपुरी म्यूजिक-

18- एक्टर-सिंगर- मोनू अलबेला

19- एक्टर-सिंगर- दीपक दिलदार

20- रियल हीरो- तारा कुमारी, ट्रैफिक कांस्टेबल

21- रियल हीरो- अंजनी कुमार गौरव, ट्रैफिक कांस्टेबल

22- रियल हीरो- प्रिंस कुमार, एसआई बिहार पुलिस

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

