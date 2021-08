Bigg Boss OTT: Neha Bhasin ने Ridhima Pandit को किया लिप लॉप किस, घर में मचा कोहराम

​Bigg Boss OTT: Neha Bhasin Kisses On Ridhima Pandit's lips During The Statue Task: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा रहा है। बिग बॉस ओटीटी के घर में अक्सर कोई न कोई अनहोनी होती ही रहती है। घर में आते ही सदस्यों ने एक दूसरे की इज्जत उछालनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस इन सदस्यों से मनचाहे टास्क करवा रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा भसीन ने घर में लिप लॉक किस करके तहलका मचा दिया है। नेहा भसीन ने र‍िद्ध‍िमा पंडित (Ridhima Pandit) और भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के होठों पर किस कर डाला है। टास्क को जीतने के लिए नेहा भसीन ने ये कारनामा कर दिखाया है। Also Read - नोटबुक ट्विटर रिव्यू: फिल्म मे जहीर इकबाल और प्रणुतन के अभिनय को देख सेलेब्स ने की जम कर तारीफ, कहा- 'आपका स्वागत है... '

बता दें बिग बॉस ओटीटी में इस समय अगला बॉस लेडी और बॉस मैन लताशा जा रहा है। टास्क में घर के सदस्य 2 टीमों में बंटे हुए हैं। टास्क में बारी बारी से हर टीम के सदस्यों को स्टेच्यू बनना है। इस दौरान दूसरी टीम के लोग स्टेच्यू बने सदस्यों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। पहले द‍िन प्रतीक सेजवाल की टीम ने राकेश बापट की टीम को जमकर टॉर्चर क‍िया था। अब बारी राकेश बापट की टीम की है।

राकेश बापट की टीम की सदस्य नेहा भसीन ये टास्क जीतने के लिए हर हद पार करने वाली हैं। बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नेहा भसीन स्टेचू बने सदस्यों को जमकर परेशान करेंगी। इस दौरान नेहा भसीन, र‍िद्ध‍िमा पंडित और अक्षरा सिंह के होठों पर किस कर डालेंगी। स्टेचू होने की वजह से र‍िद्ध‍िमा पंडित और अक्षरा सिंह नेहा भसीन को जवाब ही नहीं दे सकेंगी।

देखें बिग बॉस ओटीटी का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

View this post on Instagram A post shared by Voot Select (@vootselect)

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

नेहा भसीन ने लिप लॉक किस करके बिग बॉस 15 के घर के बाहर हंगामा मचा दिया है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर नेहा भसीन के बारे में ही बात कर रहे हैं। बता दें राकेश बापट की टीम के बाकी लोग प्रतीक सहजपाल को भी किस के जरिए तंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रतीक सहजपाल की टीम ये टॉर्चर कैसे सहेगी।