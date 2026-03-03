ENG हिन्दी
Anurag Dobhal Post Viral: अनुराग डोभाल ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से हंगामा मचा दिया. उन्होंने दावा किया है कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है. इस वजह से फैंस चिंता में है.

By: Kavita  |  Published: March 3, 2026 1:50 PM IST

करोड़पति यूट्यूबर अनुराग डोभाल की रची हत्या की साजिश? परिवार से छीन पैसा-पावर; पोस्ट ने मचाया हड़कंप

Anurag Dobhal Post Viral: मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस 17 में नजर आए अनुराग डोभाल की जान खतरे में बनी हुई है और इस बात का खुलासा अनुराग ने सोशल मीडिया पर करके हर किसी को हैरान कर दिया है. अनुराग का लेटेस्ट पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में यूट्यूबर ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रहा है और उनके परिवार को भी तंग किया जा रहा है. ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इस पर फैंस भी भर-भरकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. हर कोई सोशल मीडिया स्टार्स से अलग अलग सवाल कर रहे हैं.

अनुराग डोभाल की हुई हत्या की साजिश

अनुराग डोभाल (Anurag Doval) ने सोशल मीडिया पर चंद शब्दों का पोस्ट करके हंगामा खड़ा कर दिया है. उन्होंने अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा कि पिछले साल से कुछ लोग मुझे मेंटली हैरेस कर रहे हैं. उन्होंने मुझसे सबकुछ छीन लिया है. मेरी परिवार की फाइनेंशियल पावर और मेरे रिश्ते भी. मेरे खुद के अपने लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा है. जितना हो सकता था मैंने खुद के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ताकि मुझे मारने की प्लानिंग कर सकें. जितना सह सकता था हो गया अब और नहीं सह सकता. जाऊंगा जरूर लेकिन इन सबके चेहरे और सच्चाई बताकर जाऊंगा. अब सहन नहीं होता.' अनुराग डोभाल ने अपने इस पोस्ट से फैंस को चिंता में डाल दिया है.

सलमान खान को दिया था जवाब

बता दें कि अनुराग डोभाल सोशल मीडिया पर यूके राइडर के नाम से मशहूर हैं, जो अपनी बाइक रेसिंग से फैंस को खुश कर देते हैं. अनुराग के पास कई सारी लग्जरी गाड़ियां और बाइक हैं और रेसिंग ही उनकी दुनिया है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 6.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. सोशल मीडिया पर मशहूर होने के बाद ही वह बिग बॉस 17 का हिस्सा बने थे. इस शो में अनुराग ने सीधा सलमान खान से पंगा लिया था. उन्होंने सलमान को काफी नाराज कर दिया था लेकिन शो में कई लोगों के साथ उनकी खास बॉन्डिंग रही थी.

