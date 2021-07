Bigg Boss 15: Karan Johar के शो में होगी Adhyayan Suman की एक्स गर्लफ्रेंड Maera Mishra की एंट्री, Shekhar Suman के लाडले को लगेगा झटका !!

Adhyayan Suman's Ex-Girlfriend Maera Mishra has been approached for Bigg Boss 15: टीवी की दुनिया के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) का आगाज होने वाला है। पहली बार इस टीवी रियलिटी शो को निर्माता ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने वाले हैं। जहां शो को 2 हफ्ते पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर स्ट्रीम किया जाएगा। इसके बाद मेन घर में घरवालों की एंट्री होगी और इसका प्रसारण हर बार की तरह कलर्स टीवी पर किया जाने वाला है। इस टीवी शो को सलमान खान (Salman Khan) होस्ट करने वाले हैं। जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाले कॉमनर्स के बिग बॉस 15 को फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करेंगे। Also Read - Bigg Boss 15: Disha Parmar को नहीं आया Salman Khan के शो का ऑफर!! Rahul Vaidya के साथ घर पर बिताएंगी रोमांटिक पल

शो के इस नए कॉन्सेप्ट को लेकर दर्शकों में भी क्रेज है। इस बीच लगातार उन सितारों के नाम सामने आ रहे हैं जो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। स्पॉटबॉयई की ताजा रिपोर्ट की मानें तो टीवी और फिल्म स्टार शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन (Adhyayan Suman) की एक्स गर्लफ्रेंड मायरा मिश्रा (Maera Mishra ) की एंट्री होने वाली है। मायरा मिश्रा ने अपने टीवी करियर की शुरुआत स्प्लिटविला 11 से की थी। जो एक डेटिंग रियलिटी शो था। इसके बाद मायरा मिश्रा गुड्डन तुमने न हो पाएगा सीरियल में भी नजर आईं।

इसके बाद एक्ट्रेस टीवी शो ससुराल सिमर 2 में भी नजर आने वाली थी। हालांकि बाद में एक्ट्रेस की इस टीवी शो में एंट्री नहीं हो पाई। रिपोर्ट के मुताबिक अब वो बिग बॉस 15 का हिस्सा होंगी और ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाले शो में नजर आएंगी।

अध्ययन सुमन की एक्स गर्लफ्रेंड हैं मायरा मिश्रा

टीवी स्टार मायरा मिश्रा अपनी लव लाइफ की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। मायरा मिश्रा और अध्ययन सुमन काफी लंबे वक्त तक एक दूसरे संग रिश्ते में थे। मायरा मिश्रा एक्टर अध्ययन सुमन के परिवार से भी घुलमिल गई थीं। हालांकि 2 साल पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था।