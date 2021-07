Bigg Boss 15 को होस्ट करने की फिराक में हैं Aditya Narayan? खतरे में है Salman Khan की नौकरी

Aditya Narayan will not participate in Salman Khan's show Bigg Boss 15: बिग बॉस 15 को लेकर सुर्खियों का बाजार गर्म है। सलमान खान का ये शो जल्द ही टीवी पर धमाकेदार एंट्री मारने वाला है। टीवी पर ऑनएयर होने से पहले इस शो का आगाज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होने वाला है। बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में हिस्सा लेने वाले कई कलाकारों का नाम सामने आ चुका है। इस लिस्ट में अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani), रिद्धिमा पंडित और अमित टंडन (Amit Tandon) जैसे सेलेब्स के नाम शामिल हैं। हाल ही में खबरें आ रही थी कि इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के होस्ट आदित्य नारायण भी बिग बॉस का हिस्सा बन सकते हैं। अब आदित्य नारायण ने इन खबरों पर खुद ही अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आदित्य नारायण का जवाब सुनकर तो खुद सलमान खान के कान भी खड़े हो जाएंगे। Also Read - Bigg Boss 15: Karan Johar के शो में होगी Adhyayan Suman की एक्स गर्लफ्रेंड Maera Mishra की एंट्री, Shekhar Suman के लाडले को लगेगा झटका !!

आदित्य नारायण ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, ‘मैं बिग बॉस के नए सीजन या फिर किसी भी सीजन में कंटेस्टेंट बनकर नहीं पहुंचगा। मैं गेस्ट बनकर आना पसंद करता हूं। इस शो को किसी दिन होस्ट करना पसंद करूंगा। ना तो मेरे पास समय है और ना मेरा इरादा है कि इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आऊं। मैं चैनल और प्रोडक्शन हाउस को बधाई देना चाहूंगा कि वो हर साल शानदार शो बनाते हैं। इस बार भी अच्छा होगा।’

नीचे देखें आदित्य नारायण की पोस्ट

हाल ही में रिलीज हुआ है प्रोमो

कुछ दिन पहले ही सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिग बॉस 15 का प्रोमो शेयर किया था। प्रोमो में सलमान खान ये कहते हुए नजर आए कि इस बार बिग बॉस काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है। इस प्रोमो को वायरल होने में जरा भी समय नहीं लगा था।

बंद होगा ये टीवी शो

मेकर्स इन दिनों सलमान खान के शो के लिए सही टाइम स्लॉट को ढूढ़ने में व्यस्त हैं। हाल ही में सुनने में आया था कि रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) के शो शक्ति अस्तित्व के एहसास को बंद कर दिया जाएगा। मेकर्स इसी शो के टाइम स्लॉट पर बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) को ऑनएयर करना चाहते हैं।