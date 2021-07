Bigg Boss 15: अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका देंगे Karan Johar? Arshi Khan ने खोली पोल

Bigg Boss 15: Arshi Khan react on Karan Johar who Turns Host for Salman Khan's Show: बीते दिन ही ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के मेकर्स ने इस बात का ऐलान किया का कि जल्द ही बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) शो का हिस्सा बनने वाले हैं। करण जौहर ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी वर्जन को होस्ट करने वाले हैं। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी प्लेफॉर्म से बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का पत्ता साफ हो गया है। कलर्स टीवी पर दस्तक देने के बाद सलमान खान की एंट्री ‘बिग बॉस 15’ में होगी। ‘बिग बॉस 15’ के साथ करण जौहर का नाम जुड़ने के बाद से ही सोशल मीडिया पर गहमागहमी बढ़ गई है। कुछ लोग करण जौहर के आने से खुश हैं तो वहीं कुछ लोग बॉलीवुड के इस फिल्ममेकर की आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं कुछ लोग को ‘बिग बॉस 15’ को बायकॉट करने की भी धमकी दे रहे हैं। Also Read - Bigg Boss 15: Karan Johar को होस्ट बनाते ही भयंकर ट्रोलिंग का शिकार हुए मेकर्स, भड़के फैंस दी शो बायकॉट करने की धमकी

इसी बीच ‘बिग बॉस’ में नजर आ चुकी अदाकारा अर्शी खान ने करण जौहर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अर्शी खान का ये बयान सुनकर शो में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स काफी खुश हो जाएंगे। अर्शी खान ने खुले दिल से करण जौहर का स्वागत किया है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई से करण जौहर की होस्टिंग के बारे में बात करते हुए अर्शी खान ने कहा, 'करण जौहर को ‘बिग बॉस 15’ में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। करण जौहर को पता है कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं। यही वजह है जो करण जौहर की हर फिल्म सुपरहिट हो जाती है।'

आगे अर्शी खान ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस बार के कंटेस्टेंट्स काफी लकी होने वाले हैं। सबको करण जौहर को इंप्रेस करने का मौका मिलेगा। अगर कोई एक भी करण जौहर को इंप्रेस कर सका तो उसकी लाइफ बन जाएगी। उस कंटेस्टेंट को धर्मा प्रडक्शन के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। क्या पता करण जौहर किसे बॉलीवुड में लॉन्च कर दें।'

देखें अर्शी खान की तस्वीरें-

अपना उत्साह जताते हुए अर्शी खान ने कहा, 'मैं तो बस ‘बिग बॉस 15’ के शुरू होने का इंतजार कर रही हूं। मुझे देखना है कि इस बार शो में बदतमीजी की हद कहां तक जाएगी। करण जौहर इस बार सबकी क्लास लगाते नजर आएंगे। वैसे करण जौहर बहुत जौली नेचर के हैं। इस बार उनका गुस्सा भी देखने को मिलने वाला है।'